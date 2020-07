Grifols compra per 400 milions d'euros tres plantes a Mont-real i una xarxa de centres de plasma als EUA

La companyia farmacèutica catalana Grifols ha invertit 460 milions de dòlars (401 milions d'euros) en la compra a la multinacional coreana GC Pharma d'una xarxa d'onze centres de plasma als Estats Units i de tres plantes –una de fraccionament i dues de purificació– a Mont-real (Quebec), segons ha informat aquest dilluns l'empresa en un comunicat.

L'adquisició forma part de l'estratègia de creixement de Grifols a escala mundial i, més concretament, de reforç de la seva presència al Canadà, on el grup especialitzat en derivats de la sang col·labora amb el sistema sanitari des de fa uns trenta anys, segons la mateixa empresa.

El coconseller delegat, Raimon Grífols, assegura que la direcció del grup ha meditat molt abans de tirar endavant l'operació a causa de les "circumstàncies sense precedents com les actuals". No obstant això, la pandèmia està remarcant "la necessitat de donar suport a infraestructures sanitàries sòlides i sostenibles", afegeix. Grifols va tancar el 2019 amb una facturació pròxima als 4.500 milions d'euros.

L'operació, que està pendent de l'aprovació de les autoritats i no requerirà finançament extern, convertirà Grifols en l'únic productor a gran escala de medicaments plasmàtics al Canadà, amb capacitat per fraccionar fins a 1,5 milions de litres de plasma cada any i, a partir del 2023, produir immunoglobulina i albúmina. A més, durant dos anys subministrarà una part de la producció derivada dels centres de donació al grup GC Pharma, com a part de l'acord de compra.

Operació completa

L'adquisició afecta els tres principals estadis de l'elaboració de medicaments derivats del plasma sanguini, la gran línia de negoci de la multinacional presidida per Víctor Grífols. Els onze punts de plasma dels EUA s'afegeixen a la xarxa de més de 300 que l'empresa té repartits pels Estats Units i Alemanya, i serveix per recollir la sang que acabarà derivant en medicaments.

La segona part del procés, reforçada amb una de les plantes de Mont-real, és el fraccionament del plasma en les diferents proteïnes que el componen i que posteriorment s'utilitzen per fer els medicaments. Finalment, les altres dues instal·lacions comprades a GC Pharma serveixen per dur a terme la tercera part, que és la purificació o concentració dels diversos principis del plasma perquè es puguin administrar com a medicina.