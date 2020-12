El Grup Peralada perd dos milions al mes pel tancament dels casinos

El tancament dels casinos des del 15 d'octubre a causa de la segona onada del covid-19 li costa al Grup Peralada dos milions d'euros mensuals, segons ha explicat a l'ARA el conseller delegat del grup que explota els casinos de Barcelona, Tarragona i el Castell de Peralada, Javier Carrasco.

Carrasco dona per perdut el 2020, ja que els locals han estat tancats pràcticament mig any, i quan han funcionat ho han fet molt per sota del nivell habitual. Segons Carrasco, durant la desescalada de l'estiu els casinos van funcionar un 60% per sota de l'any anterior. En aquesta situació, el conseller delegat del Grup Peralada preveu tancar el 2020 amb números vermells, si bé amb l'esperança que amb les vacunes l'estiu que ve es pugui produir un punt d'inflexió i treballar amb certa normalitat: "Fins al 2022 no arribarem als nivells precovid".

A més, el conseller delegat de Peralada avisa que el tancament dels casinos té un impacte directe en els ingressos de la Generalitat. En aquest sentit, recorda que la taxa del joc aporta anualment al Govern uns 250 milions d'euros, dels quals entre 25 i 30 milions a l'any els paga la seva empresa.

Carrasco assegura que el Grup Peralada, per la seva posició financera, ha pogut fer front a les conseqüències de la pandèmia en el negoci, però la situació actual de tancament creu que "és insostenible a mitjà termini". El grup té actualment en un ERTO el miler de treballadors dels seus casinos.

El màxim executiu reclama acabar amb a incertesa actual i vol que la Generalitat inclogui els casinos en l'actual pla de desescalada per fases. El pla del Govern no fa cap referència a aquests negocis, a diferència d'altres com la restauració, els espectacles i el comerç. "No entenem aquesta diferenciació respecte a altres sectors", assegura Carrasco, que indica que el grup s'acomodarà al que decideixi el Govern, però demana que s'aclareixi en quina fase podran obrir i amb quines condicions.

Control d'aforament

Carrasco recorda que quan van poder obrir després del confinament ho van fer amb un aforament limitat al 50%, amb mesures de distància entre jugadors, de neteja i desinfecció de cada màquina després de l'ús per cada jugador, i mampares que els separaven entre ells. A més, indica que pel mateix negoci els casinos tenen un control d'entrada com cap altre, ja que es demana el DNI o un document similar, cosa que permet una gran traçabilitat.