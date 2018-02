Gual (CaixaBank) sobre el canvi de seu: "Va ser una decisió difícil però encertada"

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha comparegut aquest divendres per primera vegada des de l'octubre, quan en plena convulsió política l'entitat catalana va anunciar el trasllat de la seu a València. Gual ha presentat els resultats del banc de l'any 2017, que han sigut els millors de la seva història. Aquestes han sigut algunes de les seves frases més destacades.

El canvi de seu

"L'esforç de la xarxa comercial que es va fer en la primera, segona, tercera i quarta setmana d'octubre va ser enorme. El consell va decidir el que va decidir per donar confiança i això va tenir efecte, perquè la reversió va ser immediata".

Una decisió innecessària?

"No hi va haver sobrereacció; una entitat financera està obligada a garantir als clients i accionistes la seguretat jurídica i la continuïtat del negoci. Va ser una decisió difícil però encertada".

Missatge als clients catalans

"És veritat que hi podria haver alguns clients als quals aquesta decisió els va disgustar des de la perspectiva emocional, però quan s'analitza, l'obligació fonamental d'una entitat financera és garantir l'accés a la liquiditat del Banc Central Europeu i això es garantia amb el canvi de seu. Més enllà de qüestions emocionals hi ha la qüestió de la seguretat de l'estalvi dels clients".

La situació política catalana

"A nosaltres no ens toca entrar a valorar alternatives polítiques concretes ni qüestions de detall de com van les negociacions. Sempre hem defensat la via del diàleg, l'acord, el pacte i el respecte de la legalitat vigent com a via perquè la societat avanci. Expressem confiança que els interlocutors trobaran vies d'acord. Hi va haver un ensurt que va tenir impacte, i en el futur creiem que els actors ho portaran cap a vies d'acord".

L'impacte econòmic de l'1-O

"No s'ha format govern encara, si no és que ha passat aquest matí. Quan es van donar els fets d'octubre el nostre equip de 'research' va fer una anàlisi i va pensar que podria impactar en dues o tres dècimes en el creixement de l'economia espanyola del 2018. Després s'ha anat revisant la xifra i estem parlant que probablement el creixement sigui aquest any del 2,5% si l'entorn polític institucional es va estabilitzant, que és el nostre escenari base; no ha de ser per força d'una altra manera".

Alcaraz i els desnonaments llegendaris

"Ell mateix fa un parell de dies es va retractar. Van ser desafortunades, ell ho ha reconegut. S'ha retractat perquè no encaixen amb la filosofia del banc, amb la praxi de l'entitat: el tractament de la qüestió dels desnonaments ha sigut extraordinàriament curós".

Un banc ibèric

"Tenim 15,9 milions de clients, som líders a la península Ibèrica. El 27% ens tria com a entitat bancària principal. L'entitat que tenim més a prop està en el 15%. La població ens tria perquè valora la nostra proximitat, la nostra qualitat de servei, la nostra oferta diferencial i una oferta ferma i decidida per la innovació. I per últim, pel nostre compromís social".