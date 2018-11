El canvi de seu, els pressupostos, la litigiositat... Gual i Gortázar, en deu frases

Jordi Gual, president de CaixaBank

1.Retirada dels fons públics dels bancs catalans

"En relació a circumstàncies de fa un any, les hem explicat en repetides ocasiones, no paga la pena tornar-hi, ni donar detall de les característiques concretes de moviments de fons, como no ho vam fer en el seu moment. Els motius els puc repetir, però m'avorriria a mi mateix si ho fes".

2.Canvi de seu social

"Em remeto al que hem dit repetidament: va ser una decisió del consell d'administració per unanimitat i no té cap termini temporal".

3.Projecte de llei hipotecària

"És important que aquest procés acabi en una legislació que doni seguretat i previsibilitat, és en benefici d'entitats i consumidors. I que s'acabi el període d'incertesa. Cal una llei pactada pels partits i acceptada pel conjunt de la societat".

4.L'ambició del nou pla estratègic del banc

"Les accions dels nostres competidors cauen avui en una proporció similar. La banca del 2021 no és la de fa 15 anys i si augmenten les exigències de capitalització, uns mateixos beneficis suposen un percentatge de rendibilitat més baix que en dècades anteriors. En el context actual, l'objectiu [d'un ROTE del 12%] és ambiciós però realista".

5.Pressupostos de l'Estat

"Des de les entitats privades ho veiem amb tranquil·litat, és millor tenir pressupostos però també es poden prorrogar, no té per què incidir en el fluxe econòmic normal. Som positius en aquest sentit".

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

6.Retallada de plantilla

"La reducció del número d'oficines és per fer oficines més grans que requereixin més empleats. El 18% [de retallada de personal] no és un bon indicador, serà substancialment menor".

7.Condicions dels treballadors de les oficines de petites zones rurals

"Necessitem ajuda i comprensió sindical per a què el model rural segueixi sent viable i eficient. Si no la trobéssim, hauríem de plantejar-nos mesures que no ens agraden".

8.Litigiositat

"En els últims anys entre els nosters costos i provisions hem tingut la litigiositat. La nostra previsió és que això continuï en un futur proper".

9.Reducció de la cartera de crèdit

"L'economia ha crescut amb força però ens hem trobat que la cartera de crèdits ha seguit caient; esperem que en els propers tres anys creixi un 1 o un 2%. Si ens equivoquem, seran bones notícies i podrem fer més. La part hipotecària suposa prop del 40% del nostre crèdit i seguirem competint".

10.Pujades de tipus d'interès

"S'ha simulat i podem contestar amb precisió: el nostre objectiu és superar la rendibilitat del 12%, però si no es produeix la pujada esperada, l'objectiu és del 10%. Si els tipus es mantenen exactament com ara, en negatiu, durant els ters anys, caldria estudiar quines accions addicionals podem acometre".