Guindos diu ‘no’ a l’Eurogrup amb l’esperança d’optar al BCE

Tot i que havia jugat a despistar, finalment, el ministre d’Economia espanyol, Luis de Guindos, no optarà a la presidència de l’Eurogrup. El termini màxim per presentar les candidatures va acabar ahir al migdia i hi haurà quatre candidats: els ministres d’Eslovàquia, Portugal, Letònia i Luxemburg.

Sembla que Guindos hauria tingut el suport de països com Alemanya per a un càrrec que ara fa dos anys va perdre davant l’encara president de l’Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, que ara ha d’abandonar el lideratge dels països de la zona euro. Però Espanya ara vol concentrar-se a recuperar la cadira del consell de govern del Banc Central Europeu, que va perdre en plena crisi, el 2012, quan José Manuel González-Páramo va deixar la cúpula del banc. “Estem convençuts que el pròxim lloc al BCE serà per a un espanyol”, asseguren fonts del ministeri d’Economia, que no descarten que sigui el mateix Guindos qui es presenti.

Dilluns se sabrà qui dels quatre ministres és el nou president de l’Eurogrup. El favorit és el ministre de Finances portuguès, Mário Centeno, del govern socialdemòcrata del país i que ja té l’aval del mateix Guindos. Si fos l’escollit seria una recompensa pels esforços estructurals que ha hagut de fer l’economia lusitana. També té opcions l’eslovac Peter Kazimir, que tot i ser socialdemòcrata és una de les figures més dures entre els ministres de l’euro, a l’estil del seu admirat Wolfgang Schäuble. L’única dona candidata és la letona Dana Reizniece-Ozola. El quart candidat és el luxemburguès Pierre Gramegna.