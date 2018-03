Guindos creu que fer que les pensions pugin amb els preus "no és fonamental"

El ja exministre d'Economia, Luis de Guindos, no se'n vol anar a Frankfurt sense deixar clares les seves últimes recomanacions. En una entrevista publicada avui a 'Actualidad Económica', Guindos assegura que revaloritzar les pensions en funció dels preus "no és el fonamental" i reclama desvincular el debat de les pensions de la política. Aquesta serà una setmana clau per al debat de les pensions a Espanya. El president del govern, Mariano Rajoy, compareixerà aquest dimecres per abordar la qüestió després que milers de pensionistes sortissin als carrers de diverses ciutats de l'Estat reclamant que pugin més del 0,25% anual que ho fan actualment, el mínim establert per la llei que va impulsar el mateix PP.

Així, doncs, en l'entrevista que recull Europa Press, el ja exministre assenyala que la sostenibilitat del sistema de pensions requereix noves iniciatives i avisa que no "sempre populars". Per això, creu que actualitzar les pensions en funció de l'IPC "no és la qüestió fonamental". Creu que actualment "alguns dirigents senten la temptació de tornar a posar-les al debat polític per obtenir un rèdit a curt termini", però avisa que si "se surten amb la seva, faran un flac favor als pensionistes als quals suposadament pretenen ajudar".

Un 'problema puntual'

Però el govern espanyol tampoc pot ignorar que els pensionistes són un dels seus sacs de votants i no tanca del tot la porta a apujar-les encara que no sigui lligant-les a l'IPC. En una altra entrevista, aquest matí, la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha insistit que la voluntat del govern de Mariano Rajoy sempre és "millorar les pensions", recordant de nou que les pensions del futur estan garantides perquè el dèficit històric de la Seguretat Social és "un problema puntual", atribuïble a la destrucció de quatre milions de llocs de treball durant la crisi. La ministra d'Ocupació no té cap dubte que el sistema "és viable".

Com ha fet fins ara el mateix president del govern, Báñez ha instat el Pacte de Toledo a arribar a acords per abordar la reforma de les pensions i per no haver de carregar amb tota la responsabilitat en una qüestió tan espinosa com la de les pensions.

Però sembla que l'executiu espanyol busca maneres d'apujar-les. Com ja va explicar l'ARA, la pressió de partits i pensionistes força Rajoy a fer algun moviment. Segons publica aquest dilluns 'Expansión', sembla que Rajoy dimecres plantejarà un nou finançament del sistema públic de pensions per intentar apujar-les. Les fonts de finançament és una de les discussions que hi ha sobre la taula del Pacte de Toledo. Partits com Ciutadans i el PDECat estarien d'acord a deixar de pagar pensions com les de viudetat i orfandat a través de la Seguretat Social i passar-les a pagar via impostos. Partits com el PSOE i Podem s'hi han mostrat en contra.

Però si s'aconseguís que les cotitzacions socials es dediquessin plenament a les jubilacions i la despesa de viudetat i orfandat desaparegués de la Seguretat Social, el dèficit que actualment té aquesta es reduiria i permetria aplicar l'índex de revalortizació de les pensions (IRP) per sobre de mínim del 0,25%, per exemple un 0,5%.