"Aquest any hem tingut tancat durant cinc mesos, que en vendes equivalen a set"

Ha perdut el Black Friday i ara només li queda intentar salvar la recta final de la campanya de Nadal. Oriol Vendrell és el copropietari de la cadena de botigues de moda Conti. Té 14 establiments a Catalunya, dels quals 12 són en centres comercials de la província de Barcelona, que durant sis setmanes han estat tancats per les restriccions decretades per la Generalitat per frenar la pandèmia. Unes restriccions que finalment s'aixecaran dilluns, tal com ha comunicat aquest dissabte el Procicat.

"Tenim el 90% de la facturació bloquejat", afirma Vendrell. Per minimitzar la caiguda de vendes ha llogat una botiga temporalment al centre de Sant Cugat, però afegeix que no és una solució definitiva ni tapa totes les pèrdues patides.

Vendrell lamenta que les mesures de la Generalitat han fet perdre a empreses com la seva una part important de les vendes de l'any mentre alguns competidors sí que podien obrir. "Aquest any hem tingut tancat durant cinc mesos, que en vendes equival a set mesos. El Black Friday representa un mes i mig de facturació, i tot el que venem entre novembre i desembre a quatre mesos en comparació amb la resta de l'any", explica.

L'empresa ha pogut mitigar les pèrdues a través d'un ERTO al personal de les botigues tancades i també gràcies al decret llei de la Generalitat sobre els lloguers, que repartia les pèrdues a mitges entre els propietaris i els llogaters.

"Vam ser els primers a tancar i som els últims a obrir. Nosaltres hem acceptat sempre les mesures, però el greuge comparatiu que hem patit és molt evident", denuncia Vendrell. De fet, Catalunya és l'única comunitat autònoma on els establiments dels centres comercials no podien obrir aquests dies, a diferència de les botigues que són a peu de carrer o de les grans superfícies, que ho poden fer amb una limitació d'un aforament del 30% "No té sentit que algunes grans superfícies obrin com si res i nosaltres estiguem tancats. Si juguem, juguem tots", es queixa.

En l'anterior desescalada després de la primera onada de la pandèmia, al juny, els centres comercials sí que van poder obrir, tot i que amb restriccions d'aforament i millores en els sistemes de ventilació i higiene.

Vendrell no entén com aquest cop la Generalitat ha mantingut fins a sis setmanes els centres comercials tancats, ja que el perill de contagi "no és inferior en una gran superfície (un hipermercat, uns grans magatzems o una gran botiga) que en un centre comercial". "Hi ha centres on està tot obert", diu, i recorda que a gran part dels establiments s'hi accedeix per espais a l'aire lliure.

Una ajuda per a la supervivència

L'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) també ha reivindicat aquest dissabte la seguretat dels centres comercials. L'AECC ha qualificat de "molt bona notícia" que finalment puguin tornar a obrir dilluns. "No normalitza la situació complicada que estem vivint, però és una ajuda important per a la supervivència de totes les botigues i comerços dels nostres espais", ha manifestat el responsable de l'entitat a Catalunya, Víctor Garcia, en declaracions a l'ACN.

L'obertura la podran fer amb una aforament màxim del 30% i l'obligació de garantir una bona ventilació dels espais tancats, sigui mitjançant ventilació natural o a través d'altres sistemes. "Les restriccions imposades dificulten la gestió del dia a dia, però creiem que no és un problema", ha assegurat Garcia.