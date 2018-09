Menys impostos per a les microempreses i més per a les grans societats

"Les grans empreses tributen al 7%, menys que qualsevol de nosaltres". Aquesta frase no és de Podem ni de la nova ministra socialista d'Hisenda, María Jesús Montero. És de l'exministre d'Hisenda del Partit Popular Cristóbal Montoro, que deia al mateix temps que "convenia" tributar més perquè si no la cohesió social no se sosté. Doncs en aquesta línia negocien el ministeri d'Hisenda i Podem. L'últim que ha transcendit de les converses entre els dos partits per tirar endavant els pressupostos és la intenció de rebaixar el tipus de l'impost de societats a les pimes, del 25% al 23%. Així ho ha confirmat aquest matí la mateixa ministra en una entrevista a RNE.

La ministra d'Hisenda ha insistit que "encara s'està estudiant" però ha admès que és un dels punts d'acord amb Podem. "Totes dues formacions creiem que els grans grups empresarials han de contribuir més, mentre que els que han mantingut a pulmó el país, que són les pimes, els autònoms i els treballadors, han de contribuir menys", ha dit la ministra, que s'ha volgut mantenir "cauta" fins que acabin les negociacions amb Podem.

Per això mateix també ha insistit que cal que els que més tenen més aportin. Per fer-ho, la rebaixa de l'impost de societats anirà acompanyada de l'augment del tipus efectiu fins al 15% per a les grans empreses. Com ha explicat la ministra Montero, "serà obligatori que un cop aplicades deduccions i bonificacions el tipus efectiu no baixi per sota del 15%". L'objectiu, ha explicat, és "corregir part del desequilibri" que provoca que les grans empreses tributin per sota del 10% de manera efectiva malgrat que el tipus nominal estigui al 25%.

La rebaixa només afectarà les microempreses

Però què és una pime? Tècnicament, segons la definició de la Comissió Europea, una pime pot ser des d'un autònom fins a un negoci que tingui fins a 250 treballadors. La definició és àmplia i hi ha tres tipus distingits de pimes: les microempreses, que tenen fins a 10 treballadors i un volum de negoci que no supera els dos milions d'euros; les petites empreses, que tenen una plantilla de fins a 10 treballadors i un volum de negoci superior als dos milions d'euros, i la mitjana empresa, que pot arribar a tenir fins a 250 treballadors i un balanç anual que no superi els 43 milions d'euros.

Per tant, Montero ha assegurat que la rebaixa que s'està estudiant amb Podem afectaria les empreses que facturen menys d'un milió d'euros; és a dir, algunes de les microempreses entraran dins aquesta categoria, però no tot el conjunt de les pimes. La ministra ha carregat contra l'impost de societats, assegurant que s'ha tornat molt enrevessat i que en un futur s'haurà de simplificar. De fet, els fiscalistes del Col·legi d'Economistes calculen que ha patit uns 200 canvis.

Qui és la classe mitjana?

En l'entrevista a RNE, la ministra Montero ha hagut de respondre què considera que inclou la classe mitjana, ja que l'executiu de Pedro Sánchez s'ha compromès diverses vegades a no apujar els impostos a aquesta classe social. Per a Montero, les persones que ingressen 60.000 euros bruts a l'any són "clarament" classe mitjana: "Són professionals que viuen de la renda del seu treball, que tenen responsabilitats en els seus àmbits competencials", ha aclarit. Per això l'augment de l'IRPF que estudien amb Podem es produirà en les rendes superiors als 140.000 euros bruts anuals.

Montero també ha defensat les declaracions del president Pedro Sánchez quan va assegurar que "els rics no paguen IRPF", i ha interpretat que l'afirmació del president espanyol el que fa és posar de manifest que "en aquest país existeix una arquitectura fiscal que permet que algunes persones que ingressen determinats patrimonis no declarin a través de l'IRPF sinó a través d'alguns instruments que malgrat ser legals no estaven pensats per a aquest fi".

El nou model de finançament

D'altra banda, la ministra ha tornat a felicitar-se de "la bona notícia" que suposa que la Generalitat torni a la taula del finançament autonòmic després que ahir el Govern confirmés que enviarà un delegat a la comissió que debatrà sobre l'infrafinançament. Malgrat que ERC ja hagi dit que no hi haurà suport als comptes si la fiscalia no canvia de posició, Montero s'ha mostrat confiada que quan toqui "parlar de números" el PDECat i ERC entendran que "el millor per a tots els catalans és que hi hagi uns nous pressupostos".

Sobre un nou model de finançament, la titular del ministeri d'Hisenda ha dit també que l'objectiu és asseure's i començar a dibuixar-ne les bases i que si no hi ha temps d'aprovar-lo abans que acabi aquesta legislatura es tingui "com a mínim el model i el compromís de posar-lo en marxa a la propera"