Hochtief nega voler compartir el capital d’Abertis

La recta final de l’opa sobre Abertis va començar ahir amb l’autorització, per part de la CNMV, a l’oferta presentada per Hochtief, la constructora alemanya controlada per ACS. Comença així el compte enrere de 30 dies en què els dos candidats -l’esmentada Hochtief i Atlantia- poden millorar les seves ofertes i en què els accionistes d’Abertis hauran de dir si accepten vendre’s les seves participacions. El moviment del regulador es va fer pocs dies després que es conegués l’interès dels dos postors a pactar una sortida negociada a la compra per evitar una espiral alcista del preu a pagar. No obstant això, el fulletó presentat per Hochtief assegura que no té intenció de transmetre totalment o parcialment la participació que adquireixi en la concessionària. Aquest aclariment allunya la possibilitat que es reparteixi el capital de la companyia i, en canvi, acosta el trossejament d’actius d’Abertis.

El document que la filial d’ACS va entregar a la CNMV el 8 de març assegura que no hi ha cap acord per repartir-se els actius de la companyia. En aquesta etapa del procés Atlantia pot millorar l’oferta d’ACS (18.580 milions d’euros) o retirar-se definitivament. En canvi, Hochtief ja no es pot retirar del procés, tret que es presenti un tercer inversor interessat en el grup d’infraestructures. Abans que es conegués l’existència de negociacions, el mercat pressuposava una guerra d’ofertes que havia portat el valor d’Abertis un 20% per sobre de la seva cotització del mes de maig.

Després que l’opa d’Atlantia fos aprovada al mes d’octubre, a Abertis s’han fet els passos necessaris per permetre-la. Avui celebrarà una junta general d’accionistes, la primera que es farà a Madrid després del trasllat de seu del mes d’octubre, en què està previst aprovar la venda del seu paquet del 57% i el control d’Hispasat. El govern central ha condicionat la venda d’Abertis a controlar quin serà el pròxim propietari de l’operador de satèl·lits, considerat com a estratègic pel ministeri de Defensa. Red Eléctrica figura com el pròxim propietari de la companyia.

El negoci continua a Abertis

Malgrat l’escenari d’opes, Abertis continua amb la seva estratègia inversora, i ahir va anunciar un acord amb el govern xilè pel qual invertirà 110 milions d’euros en l’Autopista del Sol (Ruta 78) a canvi d’allargar la concessió 22 mesos. La companyia va informar ahir que la seva filial xilena Vías Chile, de la qual té el 80%, ha obtingut totes les autoritzacions del govern xilè per invertir 110 milions d’euros a la Ruta 78. Les obres consistiran en la construcció d’un tercer carril entre la capital, Santiago de Xile, i Talagante, a més d’altres obres complementàries.

Les obres permetran fer front a l’augment de trànsit en aquesta autopista, una de les més importants del país, ja que uneix la capital amb el port de San Antonio. A canvi de les obres, la concessió que té Abertis s’allargarà 22 mesos, fins a l’any 2021. Es tracta d’un acord similar als que el grup ha firmat per allargar concessions en altres països, com l’Argentina, França, Itàlia, el Brasil i Puerto Rico.