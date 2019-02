Holaluz vol arribar a 800 M€ de facturació i mig milió de clients el 2021

L'elèctrica catalana Holaluz vol arribar l'any 2021 a mig milió de clients i una facturació de 800 milions d'euros, segons ha explicat aquest dimecres la presidenta i cofundadora de la companyia, Carlota Pi. El 2018 l'empresa ha tancat l'exercici amb 180.000 clients, una facturació de 180 milions i un benefici net de 150.000 euros, tancant el seu segon exercici seguit amb guanys.

Per apuntalar el creixement, la companyia prepara una ronda de finançament en què espera captar entre 30 i 60 milions d'euros, tal com va avançar l'ARA, i que espera tancar en breu, segons ha explicat Carlota Pi, que ha indicat que possiblement serà un soci estranger amb vocació de permanència d'entre 5 i 7 anys.

Pi ha dit que la companyia ja genera prou recursos per poder mantenir el creixement actual, però l'accés a més finançament permetrà accelerar els plans. En aquest sentit, ha indicat que la companyia, des que va posar en marxa a l'octubre la seva tarifa plana, ha passat de créixer 300 clients nous al dia a créixer-ne 500.

Els altres focus de creixement de la companyia passen per la internacionalització i per la promoció de l'autoconsum. Quant a l'expansió internacional, Holaluz ha començat a captar clients a Portugal i està tramitant les llicències per comercialitzar energia a França i Itàlia.

Respecte a l'autoconsum, la companyia, que té l'exclusiva de la venda de bateries Tesla a Espanya, està promocionant les instal·lacions a casa dels seus clients. De moment, la companyia rep una mitjana de 150 peticions setmanals, que es tradueixen en un centenar de pressupostos i 10 instal·lacions reals. Amb l'impuls d'aquest negoci després de la supressió de l'anomenat 'impost al sol', Holaluz espera arribar a les 5.000 instal·lacions d'autoconsum a les cases dels seus clients el 2021.

Compra d'energia: 1.000 MW en PPA

Per abastir-se d'energia renovable Holaluz ha signat el 2018 els primers PPA (contractes a llarg termini per comprar a un preu fixat l'energia a un productor de renovables per vendre-la). Els contractes signats amb Raiola Future i EDF Solar sumen ja 140 megawatts (MW), i l'objectiu és arribar als 1.000 MW l'any 2021.