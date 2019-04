Hotels del Gremi de Barcelona fan el salt i ja s’anuncien a Airbnb

“Un perill”, “Una pèrdua d’imatge per a la ciutat” o, directament, “Competència deslleial”. Són retrets que el Gremi d’Hotels de Barcelona ha dedicat a Airbnb en els últims anys, a mesura que la plataforma de lloguer d’habitatges turístics es convertia en un fenomen global. Tot i així, la relació s’ha anat suavitzant fins al punt que, segons ha pogut saber l’ARA, alguns dels establiments inscrits al Gremi ja anuncien les seves habitacions a la web d’Airbnb.

En una conferència a Los Angeles el 2016, el fundador de la plataforma, Brian Chesky, alertava del seu ambiciós propòsit: convertir-se a llarg termini en una macroagència de viatges online. Dos anys després, el 2018, l’emprenedor s’acostava una mica més a l’objectiu amb un nou anunci: per primera vegada, explícitament, la plataforma incorporava habitacions de petits hotels amb encant a la seva oferta. És a dir, els que s’hi havien volgut apuntar hi eren des del minut u, però la companyia nord-americana mai els havia buscat activament.

Des d’aleshores, a Barcelona Airbnb ha anat sumant i diversificant els tipus d’allotjaments dels seus usuaris de la plataforma, alhora que s’ha vist obligada a retirar l’oferta il·legal a petició de l’Ajuntament. Des de l’empresa no en donen xifres rodones, però confirmen que el nombre d’habitacions disponibles que entrarien en la categoria d’hotels boutique o bed and breakfast s’ha duplicat l’últim any. De fet, a través del filtre adequat tampoc és estrany trobar-hi hostals o albergs dirigits sovint als viatgers més joves, com els de la cadena Meeting Point.

El detall més sorprenent, amb tot, és que entre els hotelers que ja proven aquest experiment a la capital catalana n’hi ha alguns que, de fet, formen part del Gremi d’Hotels de la ciutat. És el cas dels Yurbban. Aquesta cadena fa un cert temps que anuncia les habitacions de dos dels seus allotjaments -el Yurbban Passage i el Yurbban Trafalgar- a Airbnb. L’empresa hotelera confirma que es tracta d’una “estratègia” que ha impulsat el departament comercial. “Volíem ser partícips d’aquest canvi i va molt bé”, explica una portaveu de Yurbban. Per a la cadena, afegir Airbnb com a canal de venda és una manera de “diversificar-se” més enllà dels agregadors d’habitacions per internet habituals, Booking i Expedia. “Hi ha un tracte molt personalitzat i ara pensem en incorporar d’alguna manera la part de les experiències”, afegeix la mateixa font. No obstant això, Yurbban prefereix no pronunciar-se respecte a la posició del Gremi d’Hotels -al qual pertanyen- sobre Airbnb.

La mateixa prova també l’ha aplicat la cadena Room Mate, propietat de l’empresari madrileny Kike Sarasola. Establiments com el Room Mate Alicia i el Room Mate Anna a Barcelona ja es poden trobar entre les llistes d’Airbnb. L’empresa es limita a afirmar que es consideren molt “afins” a la plataforma i que aquesta nova funcionalitat n’és una “prova”, de manera que no tots els seus hotels estan penjats a Airbnb. Tot i així, admeten que hi veuen “molt potencial”. El 2016 Sarasola es va llançar també al negoci dels apartaments turístics a través de Be Mate, una plataforma que aspirava a competir amb la rival californiana. “Davant l’immobilisme de la indústria, i en una època de canvis, hem escoltat els nostres clients”, deia en una entrevista a Expansión.

Per al Gremi d’Hotels de Barcelona, que alguns dels seus associats s’anunciïn a Airbnb “demostra que el temps ho posa tot a lloc”. Així ho diu Manel Casals, el seu director general: “S’ha transformat en una agència de viatges perquè el negoci idíl·lic en què algú comparteix una habitació de casa seva és irrisori”, etziba. Casals celebra que la plataforma treballi ara amb hotelers de la ciutat i creu que aquest gir prova que “no poden treballar en la il·legalitat”. “En els pisos turístics, si n’elimines la part il·legal, el mercat és molt petit”, diu el director general del Gremi d’Hotels de Barcelona. Altres cadenes del Gremi que apareixen a la plataforma nord-americana són Axel, Vincci, Som Nit i Casa Bonay.

Dels pisos al viatge complet

Precisament la setmana passada Airbnb va completar la compra d’HotelTonight, una aplicació dels Estats Units per trobar ofertes d’últim minut d’habitacions d’hotel. Amb la compra d’aquesta start-up, la plataforma ha seguit una estratègia semblant a quan va comprar la canadenca Luxury Retreats -especialitzada en el lloguer de pisos de luxe- i la barcelonina Trip4Real, que ofereix plans d’oci a turistes organitzats per locals. Airbnb ha anat incorporant aquests models de negoci a la seva oferta inicial.

Tanmateix, perquè la plataforma es converteixi en una macroagència de viatges online -com Booking i Expedia- encara falta una pota: el transport. Per ara, Airbnb ha fitxat l’exconseller delegat de Virgin Airlines i Lufthansa, Fred Reid, per portar aquesta divisió. L’única cosa que ha deixat clara l’empresa és que explora “idees” i “acords”, però ni crearà la seva pròpia aerolínia ni es vol convertir en un nou cercador de vols.