Ikea s'alia amb Vibbo per entrar a la venda de mobles de segona mà

Ikea també vol el seu propi Wallapop. La cadena de mobles sueca i la plataforma online d'objectes de segona mà Vibbo han presentat aquest dilluns un acord per treballar de manera conjunta i impulsar la venda de mobles i objectes de decoració de segona mà, una de les categories que més vendes ha assolit dins de l''e-commerce' de compravenda en l'últim any, període en el qual es van registrar fins a 19,5 milions d'euros en transaccions entre usuaris.

Així doncs, Vibbo ha creat dins de la categoria de la llar una nova opció de cerca específica d'Ikea on posa a la venda aquesta tipologia d'objectes per al mercat espanyol. Aquesta opció, que ja es troba disponible, té més de 6.000 anuncis actualment.

Tal com indica l'estudi 'Second hand effect' [L'efecte segona mà], que ha elaborat la mateixa plataforma Vibbo juntament amb l'Institut d'Investigació Mediambiental de Suècia, a través d'aquestes vendes es podrien estalviar aproximadament 72.000 tones de CO2, ja que s'evitaria la producció de nous objectes i els residus que es generen quan ens en desfem.

Aquesta nova iniciativa és un pas més en l'estratègia de la marca sueca per digitalitzar el seu model de negoci i fer-se un lloc a l'economia circular, que a Espanya es treballa amb el projecte conegut com a #SalvemosLosMuebles, engegat fa més d'un any i reconegut recentment pel World Economic Forum.

El gegant Ikea disposa de 412 botigues i 149.000 empleats a tot el món i és present en una cinquantena de mercats. L’últim exercici fiscal (que en el cas d’Ikea va de l’1 de setembre del 2016 a finals d’agost del 2017), el grup va ingressar uns 37.000 milions d’euros i va obtenir un benefici net de 2.500 milions d'euros. Precisament, el fundador de la companyia, Feodor Ingvar Kamprad, va morir el gener passat als 91 anys.