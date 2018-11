Els pares també podran demanar la devolució de l'IRPF de la baixa de paternitat

Els pares que hagin cobrat un permís paternal en els últims quatre anys podran reclamar la devolució de l'IRPF, segons ha confirmat aquest dijous la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. El govern espanyol havia anunciat a l'octubre que podrien demanar la devolució de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) les mares però ara ho amplia també als pares.

Segons una sentència del Tribunal Suprem, Hisenda cobrava indegudament l'IRPF de les prestacions per maternitat perquè es tracta d'una prestació que n'hauria d'estar exempta. Encara que el Suprem només es va referir a les prestacions per maternitat en la seva sentència, Montero ha explicat que també es va cobrar irregularment a les prestacions per paternitat.

En declaracions als mitjans de comunicació després de participar en la presentació del sorteig de la loteria de Nadal, Montero ha explicat que encara s'està ultimant la fórmula per fer efectives aquestes devolucions i ha confiat que podran explicar el procediment la setmana que ve.

Montero va xifrar entre 1.100 i 1.200 milions d'euros l'impacte de les devolucions, tot i que només es referia a les de maternitat. Ara, segons les dades de la Seguretat Social, 938.584 pares es podran beneficiar d'aquestes devolucions. Només en els primers mesos de l'any, la Seguretat Social va abonar 190.053 prestacions de paternitat per un import total de 308,6 milions d'euros.

La prestació per paternitat, igual que la de maternitat, és equivalent a la totalitat del salari. Aquest permís és independent del de maternitat. Fins a principis d'aquest any, el permís de paternitat era de quinze dies, després es va ampliar a quatre setmanes i a partir del mes de juliol, és de cinc setmanes.