Inditex (Zara) perd 409 milions el primer trimestre per la caiguda de vendes i les provisions pel covid-19

La multinacional espanyola de moda Inditex –propietària de cadenes com Zara, Pull&Bear o Bershka, entre altres– va registrar unes pèrdues de 409 milions d'euros el primer trimestre del seu exercici fiscal 2020-2021 (des de l'1 de febrer fins al 30 d'abril) a conseqüència de l'impacte econòmic de la crisi sanitària del covid-19, segons ha informat la companyia.

Els resultats, que contrasten amb el benefici de 734 milions registrat un any abans, inclouen una provisió per a la conclusió del programa d'optimització d'espai per 308 milions d'euros. Sense aquesta provisió les pèrdues haguessin estat inferiors, de 175 milions d'euros. El grup fundat per Amancio Ortega va tancar l'exercici 2019-2020 amb un increment del 6% dels guanys.

Les vendes d'Inditex van caure un 44%, fins a 3.303 milions d'euros, i en els primers tres mesos de l'exercici fiscal va arribar a tancar fins al 88% del total de botigues a causa de la pandèmia, encara que en les últimes setmanes han anat reobrint gradualment en diferents països. De fet, les vendes per internet van créixer un 50% en tot el trimestre i un 95% a l'abril, però les vendes en botiga física i online a tipus de canvi constant es van desplomar un 51% al mes de maig i un 34% des del 2 de juny fins al 8 de juny. Als mercats en què les botigues estaven plenament obertes, la facturació va baixar un 16%.

El grup també reduirà un 60% el seu dividend ordinari, des dels 0,88 als 0,35 euros per acció, i ajorna un any el pagament de l'extraordinari. D'altra banda, el president d'Inditex, Pablo Isla, ha presentat un pla 2020-2022 que anticipa una inversió de 1.000 milions per reforçar l'aposta pels canals online i 1.700 milions per a les botigues tecnològicament integrades.