Inditex va guanyar un 6% més tot i el coronavirus

Inditex, la primera empresa espanyola per volum de negoci, va tancar el seu últim exercici amb uns beneficis de 3.639 milions d’euros, una xifra que suposa una millora del 6% respecte a l’any anterior. Aquest resultat es va assolir malgrat que l’empresa de Zara o Massimo Dutti va anotar-se preventivament un impacte negatiu futur (provisions) de 287 milions d’euros per fer front a l’impacte del Covid-19.

Els resultats d’Inditex, l’empresa d’Amancio Ortega que presideix Pablo Isla, es van basar en una millora de la facturació del grup del 8%, arribant als 28.286 milions. Les vendes a l’Estat van pujar un 4% i suposen el 15% del total. Europa, sense Espanya, suposa un 46%; Amèrica, un 15%, i l’Àsia i la resta del món, un 22% més. Pel que fa a les vendes online, van créixer un rotund 23%, i van assolir els 3.900 milions d’euros, que ja són el 14% del total.

Malgrat això, la borsa va castigar els resultats després que l’empresa anunciés que no pagarà dividends als seus accionistes a causa del context de pandèmia. A l’Íbex-35, Inditex va perdre més d’un 1% del seu valor i estava valorada ahir en més de 64.000 milions d’euros.

Precisament aquesta situació d’emergència sanitària va fer que Isla expliqués ahir que l’objectiu d’Inditex és “preservar l’ocupació” i complementar la retribució en cas necessari dels treballadors que hagin patit ERTOs en aquest període.

Inditex va anunciar també que en la primera setmana de març les seves vendes, a causa de la pandèmia, van caure un 24%.

El grup tèxtil va anunciar que posa a disposició del govern central la seva capacitat logística, d’emmagatzamament i de gestió comercial per atendre les necessitats de material sanitari i tèxtil. Isla va explicar que portaran el material que les autoritats sanitàries espanyoles han assenyalat com a més urgent, com ara mascaretes.