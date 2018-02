La Inspecció de Treball detecta 700 falsos autònoms treballant en aplis

651x366 L’estiu passat un grup de missatgers d’aquestes aplicacions van sortir al carrer per reivindicar que els reconeguin com a treballadors per poder tenir drets com ara vacances i un salari mínim. / FRANCESC MELCION L’estiu passat un grup de missatgers d’aquestes aplicacions van sortir al carrer per reivindicar que els reconeguin com a treballadors per poder tenir drets com ara vacances i un salari mínim. / FRANCESC MELCION