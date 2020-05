Inversions contra tot pronòstic

Els últims dies abans de tancar la injecció de 15 milions d’euros amb el fons de capital risc nord-americà Charles River Venture, els nous inversors de Jordi Romero encara podien agafar alguns avions i mantenir reunions sense obrir una aplicació de videoconferències. El cofundador de la start-up catalana de recursos humans Factorial és un dels pocs protagonistes d’un fenomen que s’ha convertit en insòlit amb el pas de la pandèmia: tancar una ronda de finançament. La companyia amb seu a Barcelona va començar a aixecar capital al gener, però no va ser fins al març i ja amb els dubtes del coronavirus a sobre quan va posar el punt final a l’operació. “Just abans havia estat un mes viatjant per Europa i els Estats Units parlant cara a cara amb els fons, segurament sense això no hauríem rebut ofertes tan bones”, diu Romero.

Abans que l’acord es pogués donar per tancat, l’emprenedor va haver de gestionar tràmits burocràtics i paperassa que es van complicar encara més amb la incertesa generada pel covid-19. “Tots els temes logístics relacionats amb notaris, com els poders, es van endarrerir”, recorda Romero. A això s’hi va sumar la sensació d’“inseguretat jurídica” en què els van deixar les mesures que en els primers dies de l’estat d’alarma s’aprovaven repletes d’incògnites a cop de Butlletí Oficial de l’Estat. Tot i així, l’equip de Factorial va confirmar de seguida que el blindatge a les compravendes d’empreses per part de grups estrangers no afectava la seva ronda.

La injecció de 15 milions d’euros els ha enganxat, contra tot pronòstic en el context de crisi actual, en un moment de creixement. “Des que estem confinats hem pogut contractar 15 persones més; quan deixem de teletreballar tots ja no tindrem lloc a l’oficina”, assegura el conseller delegat. Els diners recaptats s’havien de destinar a arribar a nous mercats i invertir més en alguns dels seus productes. L’empresa va facturar al voltant d’un milió d’euros l’any passat i estava a prop del break even, però la pandèmia ha frenat alguns dels seus plans. “No hem crescut com volíem en algunes àrees, hem d’esperar a veure com evoluciona el mercat”, afegeix.

El seu negoci depèn en bona mesura de la disposició de les empreses (el seu client habitual té al voltant de 100 treballadors) per deixar en mans de la tecnologia la gestió de les seves plantilles. La plataforma permet centralitzar tasques com el control horari dels empleats, les vacances o la contractació de personal. “Ara les empreses es concentren en pagar nòmines, tota la resta és opcional, i s’han congelat les inversions en millores”, reconeix Romero. Durant l’estat d’alarma, l’empresa ha optat per habilitar una versió gratuïta del seu producte.

Per a Pridatect, especialitzada en software de protecció de dades, l’envestida de la pandèmia va forçar a convertir la seva ronda en un “pont” cap a la pròxima operació. “Estàvem pensant en el següent gran pas”, explicava aquesta setmana el seu conseller delegat, David Casellas, en una trobada virtual organitzada per la xarxa de business angels de l’escola de negocis Esade. El pla B va ser quedar-se en un “ standby important” i pactar amb els inversors un préstec participatiu convertible, que els permet seguir tirant com a mínim fins al juny. “Des del meu punt de vista és el més útil i eficaç per fer una ronda en un temps tan curt. No has d’anar al notari i posposes discussions importants com la valoració o el pacte de socis”, apuntava en el mateix debat Fede Segura, l’advocat de Cuatrecasas que els ha assessorat en tot el procés.

Mentrestant, segueixen parlant amb altres inversors per aconseguir la quantitat de recursos que buscaven de bon principi. “Si pogués, tancaria la ronda demà mateix. Em dono un any”, admetia Casellas.

Vendes a preu de saldo

L’altra cara de la moneda que ha deixat el covid-19 és l’aturada gairebé fulminant d’alguns processos de fusions i adquisicions al sector digital. “Vam aconseguir vendre una empresa tecnològica a Barcelona fa menys d’un mes, però va ser realment difícil; ara no és un bon moment per desfer-te de la teva companyia”, diu Mike Counihan, de la firma amb seu a Barcelona Newtech Partners. El nombre d’operacions, afirma, va començar a baixar al març i només s’han tancat les que estaven molt avançades. Una altra font del sector coincideix amb el diagnòstic i explica com en les últimes setmanes se li han acostat diversos projectes que busquen una sortida ràpida en forma de venda. “La majoria són petits i tenen una plataforma o un soci rellevant. Res de moltíssim valor, però és l’alternativa al concurs de creditors o l’ofec per retornar crèdits”, relata.