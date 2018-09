Jack Ma deixarà la presidència d'Alibaba d'aquí un any

El fundador del grup Alibaba, Jack Ma, ha anunciat que d'aquí un any deixarà la presidència de la companyia per lliurar el lideratge a les noves generacions com a part d'un sistema de successió no personalista pel qual aposta el gegant xinès del comerç electrònic.

"A causa dels límits físics pel que fa a capacitats i energia, ningú pot assumir les responsabilitats de president i CEO per sempre", per la qual cosa cal permetre que les persones "més joves i amb més talent" assumeixin el lideratge, ha escrit el magnat en una carta publicada aquest dilluns.

Jack Ma és el fundador d'Alibaba ("l'Amazon de la Xina") i se'l considera un dels homes més rics del gegant asiàtic.

Tot i que ja va avançar la notícia en una entrevista al diari nord-americà 'New York Times' fa dos dies, Ma ha decidit fer oficial aquest anunci en una data simbòlica, el dia del seu 54è aniversari i quan a la Xina se celebra precisament el Dia del Mestre, la seva professió original.

Jack Ma deixarà l'empresa en mans de l'actual director executiu, Daniel Zhang, de 46 anys, que prendrà possessió del càrrec just d'aquí un any (el 19 de setembre del 2019). Ma serà membre de la junta directiva del grup Alibaba fins a la junta general anual d'accionistes del 2020. A partir de llavors, segons ha apuntat, tornarà a dirigir les seves energies cap a l'educació.

Segons ha destacat Ma, Zhang ha estat al grup durant 11 anys i des que el 2013 va assumir la tasca de director executiu ha demostrat "un talent excel·lent, perspicàcia per als negocis i un lideratge decidit".

El relleu és part d'un pla de successions en el qual la companyia (que va protagonitzar el 2014 la sortida a borsa més gran de la història a Wall Street) porta deu anys treballant amb la certesa que l'única manera de resoldre el problema de la successió del lideratge corporatiu "és desenvolupar un sistema de direcció basat en la creació i successió de talent".

Jack Ma, el nom xinès del qual és Ma Yun, va fundar Alibaba a finals del mil·lenni passat i en menys de dues dècades ha aconseguit convertir la companyia en una de les firmes més conegudes internacionalment i més prestigioses de la Xina, on ha revolucionat la forma en què els xinesos compren i venen.

Segons la revista 'Forbes', Ma és la tercera persona més rica de la Xina, amb un patrimoni net de 36.600 milions de dòlars i ocupa el lloc 21 en la llista de les persones més poderoses del món.

Sobre el seu futur, Ma ha assegurat que encara té "molts somnis per perseguir". "Els que em coneixen saben que no m'agrada estar-me sense fer res. Planejo continuar el meu paper com a soci fundador a Alibaba Partnership i contribuir a la tasca de l'associació", ha dit.