El Japó deixa l'expresident de Nissan Carlos Ghosn en llibertat sota fiança

El Tribunal del Districte de Tòquio ha autoritzat aquest dimarts la llibertat sota fiança de l'expresident de Nissan Carlos Ghosn, després de tres mesos detingut en presó preventiva per haver cobrat presumptament sobresous milionaris del fabricant de cotxes.

La fiscalia japonesa ja ha recorregut aquesta decisió. Ghosn està sotmès a un monitoratge en vídeo per demostrar que no abandona el país mentre la justícia no dicti sentència sobre el seu cas. La fiança del directiu s'ha fixat en gairebé 9 milions de dòlars en el tercer intent del seu equip legal perquè sortís de la presó provisional.

La sortida de Ghosn de la presó li permetrà reunir-se més sovint amb els seus advocats per preparar la defensa per al judici, que es produirà en els pròxims mesos. Entre els càrrecs de delictes fiscals i econòmics, l'expresident de Nissan està acusat de cobrar de manera indeguda prop de 82 milions d'euros en remuneracions del grup automobilístic. En el judici, Ghosn s'enfrontarà a una condemna de fins a 10 anys de presó.