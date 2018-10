José María Torres : “Soc l’únic candidat que ha començat des de zero”

José María Torres (Súria, 1962) no amaga els seus orígens humils. És fill d’un miner i repartidor de gel i butà i una empleada de fàbrica. Va aixecar la seva pròpia empresa, Numintec, i fa bandera de la cultura de l’esforç. Assegura que per això entén millor que ningú els neguits i les necessitats reals dels empresaris. Torres, que també ha estat dues vegades campió del món de karate, ha decidit presentar-se a les eleccions a la presidència de la Cambra de Barcelona, previstes per als pròxims mesos. Alguns el veuen com el candidat de la patronal Pimec, de la qual és membre de la junta directiva.

Per què vol ser president de la Cambra de Comerç de Barcelona?

Les petites i mitjanes empreses representem el 99,6% de l’economia i el 70% de l’ocupació, però no estem prou representades a la Cambra. Per això el nostre moviment és revolucionari. Hem pogut aglutinar una candidatura transversal, que també integra empreses grans però que vol lluitar per una Cambra al servei de totes les empreses: grans, petites, mitjanes i autònoms.

En què cal millorar?

La Cambra necessita transformar-se. Entre altres coses, no ha sabut comunicar bé tots els serveis que ofereix. Sovint em trobo amb empresaris que opinen que aquesta institució no serveix per a res i això no pot ser. Han de tenir més suport.

Les eleccions es faran, per primer cop, amb vot electrònic. Què li sembla?

El sistema antic era molt complicat, es demanaven escriptures, i a les últimes eleccions només va votar el 2% del cens. Nosaltres som els que més hem lluitat pel vot electrònic, perquè pensem que fomentarà la participació. La Generalitat ha rebut moltes pressions per evitar-ho: hi ha gent a qui no li interessa que voti tot el món empresarial. Però cal que la Cambra treballi amb eines de futur i no amb un sistema arcaic, com fins ara.

Quins seran els seus objectius si és escollit president?

Volem donar el màxim de facilitats als joves emprenedors perquè puguin obrir el seu negoci i generar llocs de treball. Però també ens preocupen els que tenen més de 50 anys. És un talent que no es pot perdre i cal ajudar-los a reintegrar-se millor al nou mercat laboral en àmbits com la consultoria, per exemple. Les ajudes a la internacionalització, especialment a les pimes, també és un objectiu clar. També temes socials, com la llei de la segona oportunitat. Cal perdonar els deutes als empresaris de bona fe que han fracassat en els seus projectes perquè es puguin reincorporar a l’economia. També lluitarem per la millora de les infraestructures, des de Rodalies fins als vols intercontinentals des de Barcelona. I no oblidem l’Agenda 2030, amb temes com la pobresa infantil. La crisi ha generat més desigualtats i, entre altres propostes, volem que es treballi l’emprenedoria des de la infància.

Per què l’haurien de votar els empresaris? Què el diferencia?

La resta de candidatures són oficialistes. Nosaltres, només pel fet de presentar-nos, ja hem guanyat. Tot el que aconseguim en més participació de la resta d’empreses ja és molt important. De fet, soc l’únic empresari que em presento, els altres són financers. Vaig començar la meva companyia des de zero. Ara som a més de 30 països. Conec perfectament els sacrificis que han de fer tots, però sobretot les pimes i els autònoms, per arribar a final de mes i generar ocupació, els anys que no han pogut fer vacances ni un sol dia, tot el temps que no poden dedicar als seus... Vinc d’una família humil. Potser per això promoc i m’involucro en moltes causes socials, com pocs altres empresaris.

Quin pes tenen les dones a la seva candidatura?

El 40%. I si guanyem ens comprometem que la meitat dels 12 membres amb vot que componen el comitè executiu també siguin dones.

¿Creu que l’actual confrontació política entre Espanya i Catalunya perjudica la bona marxa de l’economia?

Tota aquesta crispació perjudica les empreses i fa que els inversors es mostrin prudents. Dit això, jo he nascut a Catalunya i ni he mogut la seu de la meva empresa quan hi ha hagut problemes ni penso fer-ho. La nostra candidatura és plural i el que volem és que l’economia catalana vagi bé i generi benestar a tots els ciutadans. Considero que no és bo que institucions com la Cambra de Comerç es polititzin perquè han d’estar al servei de tots els ciutadans.