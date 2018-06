La justícia alerta que "l'allau de demandes" per clàusules terra pot endarrerir cinc anys la resolució dels casos

El jutjat creat fa un any expressament per dedicar-se en exclusiva a resoldre les demandes per clàusules terra ha rebut tants procediments que ara mateix necessitaria disposar de vint jutges per poder resoldre'ls tots en el termini d'un any. És l'alerta que ha fet el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, que ha avisat que "l'allau de demandes" per aquesta matèria pot arribar a endarrerir la resolució dels casos fins a cinc anys "si no arriben reforços".

Recio ha presentat aquest dijous la memòria d'activitat dels jutjats de la demarcació de Barcelona el 2017 i ha demanat als bancs que optin per la mediació amb els clients, a qui els jutges van donar la raó en un 90% dels casos l'any passat. Segons Recio, la via extrajudicial ajudaria a descongestionar els jutjats.

23.000 demandes per clàusules terra en un any

Durant l'any passat, es van registrar a la província 23.000 demandes només per clàusules terra. Actualment el jutjat número 50 de Barcelona, que és el que assumeix tota l'activitat en aquesta matèria, compta amb cinc magistrades, que tenen capacitat, segons el president de l'Audiència, per resoldre uns 4.500 casos cada any.

Per això Recio ha demanat reforçar aquest jutjat. També ha alertat que calen més magistrats a l'Audiència de Barcelona. Recio preveu que el col·lapse per l'increment de demandes de clàusules terra "es traslladarà" a l'Audiència de Barcelona quan comencin a arribar els recursos de les entitats financeres i calcula que la secció mercantil podria haver d'assumir prop de 3.000 procediments cada any en aquest sentit, quan actualment en resol uns 500 anualment.

Recio ha demanat la incorporació de 32 magistrats més a la demarcació: una desena a les seccions civil i penal de l'Audiència i la resta a diferents jutjats de primera instància i instrucció, penals, socials i contenciosos administratius de les comarques barcelonines. També ha demanat a la nova consellera de Justícia que millori les instal·lacions de Martorell –on recentment va caure part del sostre del jutjat–, Mollet, Sant Feliu de Llobregat, Rubí i Gavà.