L'Agència Tributària va fer més inspeccions que mai el 2017 però la recaptació contra el frau no va augmentar

L'Agència Tributària va recaptar 14.792 milions d'euros el 2017 en concepte de lluita contra el frau, una xifra pràcticament igual que la de l'any anterior, que va ser de 14.883 milions d'euros. De fet, és una caiguda del 0,61%. Al mateix temps, però, s'han elevat un 8,3% fins a les 117.380. Per tant, malgrat augmentar les actuacions contra el frau, l'Agència Tributària esanyola no aconsegueix augmentar la recaptació. En la presentació d'aquestes xifres, el director general de l'Agència Tributària, Santiago Menéndez Menéndez, ha insistit que "no s'ha de medir exclusivament l'esforç en lluita contra el frau amb aquestes xifres, sinó amb el conjunt de les actuacions". Menéndez Menéndez ha insistit que les xifres continuen sent rècord i fonts de l'Agència Tributària han recalcat que aquest descens "no significa res" perquè la xifra final depèn de factors diversos com ara temporals.

L'Agència Tributària destaca que la xifra és, en tot cas, 500 milions superior a la mitjana dels últims tres anys. Aquesta recaptació es desglossa en ingressos directes procedents d'actuacions de control (9.505 milions d'euros) i la minoració de devolucions sol·licitaes pels contribuents (4.716 milions d'euros). A més, cal afegir-hi 571 milions d'euros que provenen de declaracions que s'han presentat fora del termini voluntari, sense requeriment previ de l'Agència.

651x366 Evolució lluita contra el frau Evolució lluita contra el frau

Aquestes xifres s'emmarquen en un any en què Hisenda ha "potenciat" –fent servir les seves paraules– l'activitat inspectora. En total, el 2017 es van fer 117.380 inspeccions, un 8,3% més que el rècord que ja havia assolit l'any anterior. A més, el mateix director general de l'Agència ha destacat que també s'han incrementat un 1,3% els deutes pendents liquidats amb Hisenda, fins als 5.378 milions d'euros. El deute mitjà per contribuent se situa en els 199.000 euros.

En el control dels grans patrimonis, l'Agència Tributària va liquidar 332 milions d'euros de deute pendent el 2017.

Augmenten un 31% les visites per control de l'IVA

A més, Hisenda també va incrementar molt notablement la seva actuació contra el frau en la declaració de l'IVA. Concretament, a fer un total de 32.215 visites, un 31% més que l'any anterior. En total es van fer 14.698 visites, el 45% de totes les actuacions presencials de l'any. L'Agència Tributària destaca que, mentre s'han anat desenvolupant aquestes inspeccions, "ja es perceb el primer efecte induït de la campanya en els contribuents afectats per les visites, que han elevat més d'un 10% l'import de les seves liquidacions d'IVA presentats des dels inicis de la campanya".

L'efecte de la llista de morosos

D'altra banda, la memòria de l'Agència Tributària destaca els efectes positius de la publicació de la llista de grans deutors, és a dir la llista de morosos. El deute pendent de pagar per part d'aquests grans deutors ha caigut 2.400 milions des del 2016 i s'han ingressat més de 230 milions d'euros ue estaven en fase d'embargament el 2017 (un 40% més que el 2012) per part d'aquests grans deutors. Fonts de l'Agència Tributària insisteixen que aquest descens no s'ha d'atribuir només al fet d'haver publicat la llista de morosos sinó que es deu a un conjunt de factors.