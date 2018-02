L’Estat multa PwC amb 10,5 milions, la seva sanció més alta, per l’auditoria d’Aena

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), organisme que depèn del ministeri d’Economia, ha imposat una multa de 10,49 milions d’euros a PwC, la sanció més elevada que ha posat mai a una companyia auditora (fins i tot superior a la que va posar a Deloitte, de 10,43 milions d’euros, pel control dels comptes de Bankia abans de la sortida a borsa).

En el cas de PwC la sanció és per la sortida a borsa de Aena –el gestor d’aeroports que té com a principal accionista l’Estat–. La companyia de gestió d’aeroports la presideix des de l’octubre l’exsecretari de Comerç del govern del PP, Jaime García Legaz.

L’ICAC sanciona PwC perquè considera que com a companyia auditora d’Aena no podia haver fet l’adaptació dels seus comptes a les normes internacionals de comptabilitat ni la traducció a l’anglès dels documents comptables.

PwC ha reconegut la sanció, però ha informat que ha presentat un recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Un portaveu de la companyia ha explicat que l’auditora considera que va complir les normes nacionals i internacionals d’independència en la seva feina.

A més, aquest portaveu ha recordat que la sanció no qüestiona el resultat de l’auditoria i, de fet, va ser validada per la firma EY. La sanció equival al 5,25% de la facturació anual per auditoria de PwC, que facturava 60.000 euros anuals a Aena per aquesta feina.