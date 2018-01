L'FMI rebaixa una dècima el creixement d'Espanya per al 2018 per la "incertesa política"

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha rebaixat en una dècima el creixement previst per a Espanya el 2018 fins al 2,4% respecte al seu últim pronòstic l'octubre passat, segons ha publicat en un estudi aquest dilluns. Coincidint amb el Fòrum Econòmic Mundial, que se celebra a Davos (Suïssa), l'organisme ha atribuït el canvi a l'augment de la "incertesa política" i els seus efectes en la confiança i el consum. L'informe tan sols dedica a l'Estat una sola frase.

En canvi, l'ens que dirigeix Christine Lagarde millora en una dècima les previsions per al 2019, fins al 2,1%. Pel que fa al tancament de l'any passat, l'FMI calcula que el PIB espanyol va incrementar un 3,1%, com ja havia pronosticat.

De fet, el director de recerca de l'organisme, Maurice Obstfeld, ha confirmat durant la roda de premsa de presentació de les noves previsions que la crisi catalana ha afectat les previsions de creixement, però que aquest impacte també ha quedat compensat per l'optimisme a l'eurozona. D'altra banda, s'ha mostrat confiat que la incertesa es reduirà i -"dins el marc legal" espanyol- s'aconseguirà "trobar una manera de tirar endavant" en el conflicte.

Optimisme a l'eurozona

El mateix informe millora les perspectives per al creixement de la resta de potències europees durant aquest any. "Les taxes de creixement de moltes de les economies de la zona euro s'han revisat a l'alça, especialment per a Alemanya (+0,5%), Itàlia (+0,3%) i els Països Baixos, fet que reflecteix el major impuls de demanda interna i la major demanda externa", afirma.

La rebaixa del creixement espanyol contrasta amb la revisió a l'alça per al conjunt de l'eurozona. L'FMI preveu que el 2018 els països de la moneda única creixeran un 2,2%, tres dècimes més del que havia pronosticat anteriorment. D'altra banda, la previsió de creixement per al conjunt del món és del 3,7%, una dècima més del previst.