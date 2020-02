La multinacional LG no participarà en el Mobile World Congress pel coronavirus

La multinacional tecnològica sud-coreana LG ha decidit cancel·lar la seva exposició i participació en el Mobile World Congress (MWC), previst per a finals d'aquest mes a Barcelona, per eliminar "completament" el risc d'exposar els seus empleats al coronavirus en viatges internacionals.

En un comunicat, la companyia indica que "està seguint i monitoritzant de prop la situació actual relacionada amb el brot de coronavirus que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat recentment com a emergència mundial, ja que el virus se segueix estenent fora de la Xina". És per això que, "anteposant la seguretat i la salut dels seus empleats, socis i clients, LG ha decidit cancel·lar la seva exposició i participació en el MWC 2020".

La firma ha anat restringint gradualment els viatges internacionals dels seus directius i treballadors "a mesura que el virus s'ha anat propagant", per la qual cosa, davant del risc que l'epidèmia continuï estenent-se, ha optat per deixar els empleats a casa. "En lloc de participar en el MWC 2020, LG celebrarà pròximament altres actes per anunciar els seus nous mòbils de l'any 2020", afegeix la nota.

La xinesa ZTE ha desmentit que també hagi cancel·lat la seva participació al Mobile, tal com deia el mitjà nord-americà The Verge. La companyia ha dit al seu compte de Twitter que hi participarà com estava planejat i ha adjuntat les instruccions de fortes mesures de seguretat que es prendran per prevenir i controlar les possibles infeccions pel coronavirus, entre les quals hi ha l'aïllament de tots els seus treballadors les dues setmanes prèvies al Mobile –en el cas dels cap que participin en trobades d'alt nivell, hauran de ser a Europa durant aquest temps–. La companyia ha anunciat que s’assegurarà que els treballadors xinesos no tinguin símptomes abans de viatjar a Barcelona i que no donarà a treballadors d'aquesta nacionalitat tasques de presentació.

#ZTE will participate in #MWC20 Barcelona as planned, showcasing comprehensive #5G end-to-end solutions and a wide variety of 5G devices. ZTE's booth is in 3F30, Hall 3, FIRA GRAN VIA. pic.twitter.com/vB9S4IpyZP — ZTE Corporation (@ZTEPress) February 5, 2020

El Mobile World Congress celebrarà aquest any la seva quinzena edició entre els dies 24 i 27 de febrer al recinte de la Fira de Barcelona. Els organitzadors esperen reunir 3.000 exhibidors i uns 110.000 participants, tot i que aquestes xifres es podrien veure alterades si es manté l'expansió de l'epidèmia a altres països.

No hi ha risc d'anul·lació de la fira

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha descartat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el risc del coronavirus a nivell mundial acabi fent cancel·lar la fira d'aquest 2020. "Això sí que no", ha indicat quan se li ha plantejat la possibilitat d'una anul·lació. "És un esdeveniment molt preparat i s'han pres totes les mesures", ha assegurat Chacón en relació tant amb la fira en si com amb les mesures sanitàries davant del coronavirus.