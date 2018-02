McAfee vincula el caos del WannaCry amb el boom de les criptomonedes

La ciberseguretat s'ha convertit en un dels temes ineludibles del Mobile World Congress i encara més després d'un any en què atacs com el del WannaCry han ocupat informatius i portades de diaris arreu del món. El conseller delegat de l'antivirus McAfee, Cristopher Young, ha criticat aquest dimarts en la seva intervenció a la cita mundial del mòbil que l'auge de les criptomonedes "ha fet més fàcil" que els cibercriminals utilitzin el 'ransomware' per contaminar i segrestar tot tipus de dades, sobretot en atacs dirigits a grans multinacionals.

El directiu ha recordat que el virus del WannaCry, un dels atacs informàtics amb més abast que s'han produït fins ara, utilitzava el pagament amb bitcoins com a condició per alliberar els terminals infectats. De fet, ha reconegut que la vulnerabilitat que va permetre aquesta infecció ja s'havia trobat un parell d'anys enrere i ha lamentat que encara ens trobarem amb més casos similars.

Curiosament, el fundador de la companyia, a la qual va posar el seu cognom, John McAfee, s'ha convertit en un dels principals defensors del fenomen de les divises digitals. L'excèntric empresari, de 72 anys, va arribar a fer algunes declaracions polèmiques en què afirmava que el bitcoin arribaria a un valor de mig milió de dòlars el 2020. De fet, el novembre passat McAfee va doblar l'aposta i va assegurar que la criptomoneda assoliria el milió de dòlars en aquella data. L'informàtic va deixar l'empresa d'antivirus el 1994 i se'n va vendre totes les accions.

Més seguretat per l'internet de les coses

Young ha destacat que aquestes amenaces arriben cada vegada més a través dels 'smartphones', ja que sovint aquests terminals no compten amb les mateixes capes de seguretat que sí que incorporen els ordinadors de taula o els portàtils. En aquest sentit, també ha destacat que un dels principals reptes de la companyia és protegir els dispositius de l'internet de les coses d'aquest tipus d'atacs.

"Aquesta tecnologia es pot convertir en una nova arma per als virus", ha avisat el conseller delegat de McAfee. De fet, l'empresa vol centralitzar aquesta seguretat a través d'un nou 'router' que s'instal·li a la llar i garanteixi que la resta de connexions no corrin cap risc.

Així doncs, també s'ha referit als problemes que a principis d'any van deixar al descobert les vulnerabilitats dels microprocessadors de fabricants com Intel i ha afirmat que "encara n'hi ha més per descobrir". No obstant això, ha assegurat que la seva indústria "no es queda quieta" i que la companyia "té moltes opcions per fer més segur allò que no ho sembla".