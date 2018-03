L'atur cau a Catalunya en 4.685 persones

L'atur va caure al febrer a Catalunya un 1,11% respecte al mes de gener, 4.685 persones menys, i les llistes dels serveis públics d'ocupació es van situar al Principat en 418.181 persones. La davallada és superior a la registrada al conjunt d'Espanya, on l'atur registrat es va reduir un 0,18% (6.280 persones) i on encara hi ha 3,4 milions de persones cercant feina, tot i que és la xifra més baixa dels últims nou anys.

Com destaca el ministeri de Treball, Catalunya va ser la comunitat autònoma con més es va rebaixar l'atur, seguit de Balears (on va caure en 3.338 persones) i la Comunitat Valenciana (2.045). A Andalusia va créixer en 7.473 persones, mentre que a Madrid (1.731) i Múrcia (1.119) van ser les altres dues comunitats on més va augmentar el nombre de persones sense feina.

A Catalunya, a totes les províncies excepte a Lleida es van produir reduccions de la desocupació. El sector serveis, on es va viure una caiguda de 4.071 persones, va ser el principal catalitzador de les bones dades. La indústria va contribuir amb la contractació de 866 persones i la construcció en unes altres 543 persones. L'agricultura, però, va protagonitzar l'únic augment per activitat, en comptabilitzar 258 aturats més.

Per tipus de contractes, la principal reivindicació sindical, la cosa no va canviar significativament. La rotació continua definint el mercat laboral català, on dels 241.092 contractes firmats només 37.027 van ser indefinits. La resta són temporals.

Afiliació a la Seguretat Social

L'afiliació a la Seguretat Social a tota Espanya durant el febrer va marcar la millor dada de febrer en onze anys, en sumar 81.483 persones durant el mes i arribar als 18,36 milions d'ocupats. A Catalunya es van inscriure 24.263 persones, un 0,74% més, i ja hi ha 3,29 milions de persones.