L'atur puja en 7.391 persones a Catalunya al novembre

L'atur registrat va augmentar en 7.391 persones a Catalunya durant el mes de novembre, segons les dades publicades aquest dilluns pel ministeri d'Ocupació. Es tracta del major ascens en un mes de novembre des del 2009.

Aquestes dades signifiquen que el nombre total de parats registrats a Catalunya s'enfila a 422.462 persones, 7.371 més que el mes d'octubre, un 1,78% més. Respecte al novembre de l'any passat, el nombre d'aturats ha baixat en 40.517 persones, xifra que significa un descens del 8,75%

Al conjunt de l'Estat l'atur registrat ha pujat en 7.255 persones respecte del mes d'octubre, un augment del 021%, i re4specte al novembre de l'any passat ha baixat en 315.542 persones, cosa que significa un descens del 8,33%. El nombre total d'aturats registrats a Espanya és de 3.474.281 persones.

Al conjunt d'Espanya, l'atur va baixar al novembre en tots els sectors menys en els serveis, que van sumar 23.048 aturats. Aquest augment va ser superior als descensos registrats en la resta de sectors econòmics. En concret, la desocupació va baixar en 6.160 persones en el col·lectiu sense ocupació anterior; en 3.727 persones en la construcció; a 2.929 en l'agricultura, i en 2.977 a la indústria.

La desocupació va augmentar al novembre en nou comunitats autònomes, liderades per les Balears (12.586 aturats) i Catalunya (7.391) i va baixar en vuit, principalment a Madrid (8.191), Andalusia (3.114) i País Valencià (2.486 aturats) .

Augmenta la contractació

El nombre de contractes registrats durant el mes de novembre ha estat d'1.818.339, xifra un 4,3% superior a la del mateix mes de 2016.



Al novembre de 2017 s'han registrat 170.732 contractes de caràcter indefinit, el 9,39% del total i la xifra més alta en un mes de novembre, amb un increment del 10,3% sobre el mateix mes de l'exercici anterior.

El ministeri d' Ocupació ha destacat que aquest augment de la contractació indefinida, amb el qual s'encadenen 46 mesos d'increments interanuals, contrasta amb el de la contractació temporal, que va pujar a un ritme menor, del 3,7%.

Cau l'afiliació a la SS

La Seguretat Social va perdre a Espanya 12.773 afiliats al novembre respecte el mes anterior, fins a deixar el total d'ocupats en 18.417.756, amb un fort descens de l'ocupació en l'hostaleria, segons les dades difoses pel ministeri d'Ocupació.



Per sectors, l'afiliació va caure especialment en hostaleria amb 102.856 ocupats menys que a l'octubre; mentre que va pujar en educació, 28.400 més; comerç, 18.874 més; i construcció, 15.846 afiliats més. En total, el règim general va registrar un descens de 4.855 persones al novembre, fins als 15.139.984 ocupats.



Quant al sistema especial agrari va incorporar 10.065 afiliats mitjans més, fins situar-se en 765.898 persones; mentre que el sistema especial d'empleats de la llar va pujar fins als 420.999 ocupats.

El règim d'autònoms es va quedar en 3.210.880 persones, després de caure en 7.022 en l'últim mes.



Per comunitats autònomes, el nombre d'afiliats va avançar al novembre a nou comunitats i a Ceuta i Melilla, amb Madrid, amb 28.387 més, País Valencià, 21.324 nous afiliats, i Andalusia, 11.786 ocupats més al capdavant en xifres absolutes.



Balears va liderar els descensos amb 78.975 ocupats menys, seguida de Castella i Lleó, amb 5.833 menys i Catalunya, amb 4.038 menys.



El ministeri d'Ocupació destaca que enfront de novembre de l'any passat, s'han sumat 637.232 afiliats, la millor evolució per aquest període a excepció de 2005, any que va estar condicionat per la regularització extraordinària d'immigrants.



Així, davant de novembre de l'any passat, destaca el bon comportament del Règim General, que incorpora 620.189 treballadors. En termes anuals, l'afiliació també creix en totes les comunitats autònomes, destacant en xifres absolutes els increments de Madrid, 121.729 ocupats més; Catalunya, amb 115.288 afiliats més; i Andalusia, amb 110.779.