L'atur es redueix en 35.627 persones el 2017 a Catalunya

Catalunya ha tancat el 2017 amb un total de 418.018 aturats registrats a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), 35.627 menys que el desembre del 2016, cosa que equival a un descens interanual del 7,85%, segons ha informat aquest dimecres el ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Es tracta del millor tancament d’any en xifres absolutes de desocupació des del 2007.

El nombre de desocupats inscrits a les oficines del SOC ha baixat entre novembre i desembre en 4.444 persones, cosa que representa una caiguda de l’1,05%.

Al conjunt de l'Estat, el 2017 ha tancat amb un total de 3.412.781 desocupats, cosa que representa una reducció de 290.193 persones en relació al desembre del 2016 i equival a un descens del 7,84%. A nivell mensual, l’atur ha baixat en 61.500 persones (-1,77%) a tot l’estat espanyol entre novembre i desembre.

El descens anual de l'atur a Catalunya ha sigut del 7,85%, un percentatge molt similar a la baixada de l'atur registrat al conjunt de l'Estat, que ha sigut del 7,84%. No obstant això, els darrers mesos, la reducció de l'atur a Catalunya s'ha desaccelerat més que al conjunt espanyol, cosa que el govern espanyol va atribuir el mes passat a l'impacte del Procés i aquest dimecres ho ha reiterat la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez.

Així, al desembre, l'atur registrat a Catalunya ha disminuït en 4.444 persones, un descens de l'1,05% respecte al mes anterior, percentatge que superen una desena de comunitats. De fet, Catalunya ha passat de ser la segona comunitat on més es va reduir l'atur en percentatge el 2016 a ser l'onzena el 2017.

Tot i això, en xifres absolutes, el 2017 Catalunya ha sigut la segona comunitat on més persones s'han esborrat de les oficines d'ocupació, 35.627, només superada per Andalusia, amb 57.713 persones.

La ministra d'Ocupació ha assegurat que el 2017 ha sigut "el millor any per a l'ocupació de la sèrie històrica en termes homogenis". No obstant això, Fátima Báñez ha dit que les xifres haurien sigut millors sense l'impacte de la situació política catalana.

"Mentre l'any passat es van crear 11.000 llocs de feina a Catalunya, aquest any se n'han destruït 2.000", ha assegurat la ministra, que ha afegit que "si no haguéssim tingut aquest problema, les dades de l'atur haurien sigut millors". Per la ministra, Espanya pot arribar els pròxims anys a millorar el millor registre de l'atur (un 8%) i arribar a una ocupació del 70% si es manté el ritme de creixement.

Per províncies, l'atur ha baixat a les quatre demarcacions catalanes el 2017. A Barcelona ha disminuït en 28.156 persones (-8,51%). A Tarragona hi ha registrats 3.333 aturats menys (-6,05%), a Girona 2.677 (-6,03%) i a Lleida 1.461 (-6,25%). Al novembre, l'atur també va baixar a les quatre províncies: -1,10% a Barcelona, -0,84% a Tarragona, -0,88 a Girona i -1,2% a Lleida.

Per sectors, l'atur al desembre ha baixat a tots menys en la construcció, on s'ha registrat un augment de 839 persones. La reducció de l'atur al desembre l'ha liderat els serveis, amb 3.954 aturats menys. En el conjunt de l'any, l'atur als serveis s'ha reduït un 6,4%, malgrat que continua sent el sector amb més aturats, 295.048. La reducció a la indústria ha sigut del 13,9%, a la construcció del 14,7% i a l'agricultura del 8%.

Menys contractes però més afiliació

Durant el mes de desembre s'han signat a Catalunya 219.458 contractes (dels quals només 26.301 van ser indefinits, i la resta, temporals). Aquesta xifra representa una caiguda del 18,3% respecte del novembre (49.148 menys) i del 2,4% respecte del desembre del 2016 (5.393 menys).

L'afiliació mitjana a la Seguretat Social va registrar un augment de 611.146 afiliats durant 2017 a tot l'Estat, fins als 18.460.201, després de sumar 42.444 ocupats al desembre, amb la qual cosa l'increment anual suposa la pujada més forta des del 2005.

Segons les dades publicades avui, el total d'ocupats aconseguits al tancament de l'any (18.460.201) suposa la segona major xifra registrada des del desembre de 2008, superada per la dada que es va registrar al juliol del 2017 (18.489.329).

Per comunitats, Catalunya ocupa el segon lloc en millora de l'ocupació. La comunitat de Madrid va guanyar 119.364 afiliats (+4,02%); i Catalunya ocupa el segon lloc, amb 110.747 ocupats més (+3,47%); seguida d'Andalusia, amb 100.201 (+3,44%) i el País Valencià, amb 67.643 (+3,83%).