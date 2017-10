L'economia espanyola creix una dècima menys el tercer trimestre

L'economia espanyola va créixer un 0,8% el tercer trimestre de l'any, una dècima menys que en el trimestre anterior, segons l'avanç de dades de la comptabilitat nacional trimestral publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per la seva banda, la taxa interanual del PIB es va mantenir en el 3,1% en el tercer trimestre, i ja acumula deu trimestres consecutius creixent a taxes del 3% o superiors.

La taxa trimestral del 0,8% registrada entre juliol i setembre coincideix amb l'estimació que havia fet el Banc d'Espanya i amb els càlculs del ministeri d'Economia. Aquestes dades de l'INE són encara provisionals i es coneixeran de manera desagregada el pròxim 30 de novembre.

Amb el creixement del 0,8% registrat en el tercer trimestre ja s'acumulen 16 trimestres consecutius d'avanços. La taxa interanual, per la seva banda, acumula 15 trimestres en positiu, els últims deu amb valors registrats iguals o superiors al 3%.

La demanda, clau del creixement

En el seu últim informe de previsions, el Banc d'Espanya estimava que l'economia espanyola va créixer a un ritme "elevat" en el tercer trimestre de l'any, amb un repunt del PIB del 0,8%, una dècima menys que en el trimestre anterior. Aquest menor creixement, apuntava el banc emissor, es deu a la moderació dels ritmes de creació d'ocupació i dels fluxos comercials nets, després del seu comportament especialment favorable a l'inici de la primavera.

Amb tot, el Banc d'Espanya mantenia que el PIB creixerà aquest any un 3,1%, la mateixa previsió que ha fet el Govern, encara que es moderarà al 2,5% el 2018 i al 2,2% el 2019. L'executiu, per la seva banda, no ha mogut la seva previsió per a aquest any (3,1%), però sí que ha revisat a la baixa la del 2018, fins al 2,3%, per l'impacte de la situació política a Catalunya.

El Banc d'Espanya afirmava en el seu informe de previsions que el "progressiu esgotament" de l'efecte expansiu com a conseqüència de la materialització de les decisions de despesa en béns de consum durador i la inversió ajornades durant la crisi, juntament amb el to neutral de la política fiscal enfront de l'orientació expansiva d'anys anteriors i la reversió parcial de la caiguda del preu del petroli faran que el creixement del PIB es vagi desaccelerant entre el 2017 i el 2019.

Segons l'autoritat monetària, el creixement de l'economia se seguirà sustentant en el "dinamisme" de la demanda nacional basada, al seu torn, en la millora de la posició patrimonial dels agents privats i en les condicions financeres favorables. En concret, creixerà un 2,5% el 2017, i es desaccelerarà un 2,2% el 2018 i un 1,9% el 2019, alhora que el consum privat seguirà basant-se en la força del procés de creació d'ocupació.

Menys creixement de les exportacions

Pel que fa al sector exterior, el Banc d'Espanya calcula que la seva contribució al PIB serà del 0,6% aquest any i del 0,3% tant el 2018 com el 2019, tot i que ha revisat a la baixa el creixement de les exportacions, que, tot i això, creixeran un 6,4% el 2017, un 4,6% el 2018 i un 4,5% el 2019.

També és menor el creixement projectat per a les importacions, que repuntaran un 5% aquest any, un 4,1% l'any que ve i un 4,2% el 2019. Segons el Banc d'Espanya, aquest creixement és menor del que es podria esperar per a la demanda interna, fet que reflecteix que s'està produint una "certa substitució" de producció nacional per compres a l'exterior.