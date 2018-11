Lesmes va afirmar fa 15 dies que la sentència que obligava a pagar els bancs era "ferma i no susceptible de revisió"

260x366 El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dijous en un acte a Madrid. / EFE El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dijous en un acte a Madrid. / EFE

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, va assegurar el passat 22 d'octubre que la sentència que atribuïa a la banca el pagament de l'impost de les hipoteques era "ferm i no susceptible de revisió", i que tenia "plens efectes" per a les parts en litigi.

En una sentència del 16 d'octubre, la secció tercera de la sala del contenciós administratiu va assenyalar les entitats bancaries com a responsables d'abonar els tributs de les hipoteques, una decisió que contradeia una altra resolució judicial de l'alt tribunal que indicava que havien de ser els consumidors. En un insòlit comunicat dies més tard, Lesmes va afirmar que la sentència era ferma i que no podia ser revisada pel ple de la sala tercera del Suprem, com ha acabat succeint entre ahir i avui. En el comunicat Lesmes hi afegia que la sentència produïa "plens efecte en relació amb les parts en litigi".

A més, el president del Suprem va recordar que, entre les seves atribucions, hi ha l'obligació d'ocupar-se dels "assumptes pendents i no resolts" pel ple, sense perjudici de les facultats d'aquest organismes "per resoldre" aquells afers que pertoquin segons el dret.

Lesmes va indicar en tot moment que els magistrats de la secció segona de la sala tercera que havien decidit suspendre la sentència favorable als clients van actuar "amb plena lleialtat a l'alt tribunal, així com amb independència, professionalitat i competència tècnica en la interpretació i aplicació de la llei, i amb escrupulós respecte a les normes processals aplicables en aquest cas".

Malgrat les paraules de Lesmes, el president de la sala del contenciós administratiu, Luis María Diez Picazo, va convocar un ple amb l'argument que la sentència del 16 d'octubre no aclaria si els bancs s'havien de fer càrrec de l'impost a partir d'aquell moment o de manera retroactiva. El ple ha decidit avui suspendre el contingut de la sentència i que continuïn sent els clients qui abonin l'impost.