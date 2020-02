Manifestació massiva dels pagesos a Lleida per denunciar la crisi de preus del sector

L’expectació era altíssima. Pagesos, sindicats, patronals, entitats, partits polítics i representants de la majoria d'ajuntaments de les comarques de Ponent s’havien citat aquest divendres al matí en la primera gran manifestació unitària del món rural del segle XXI. Una mobilització que també s'ha dut a terme a la ciutat de València, on s'han concentrat 1.000 tractors, i a la ciutat cordovesa de Baena.

En el cas de Lleida, segons la Guàrdia Urbana, més de 450 tractors i unes 1.500 persones han col·lapsat el centre de la ciutat en la manifestació més multitudinària del sector que ha tingut lloc a la capital del Segrià fins ara. I amb raons de sobre després d’una crisi de preus que fa més de cinc anys que dura, sense que s’hagin pogut salvar algunes explotacions agrícoles de la demarcació. Els pagesos de Lleida han dit prou en una manifestació que ha sigut unitària.

Els representants de tots els sindicats agraris han compartit pancarta i consignes amb la resta del sector per posar de manifest el “crit d’emergència” del món rural cap a les administracions. La principal reivindicació és que es passi “de les paraules als fets”, com demanaven alguns dels manifestants.

Modificació de la llei de la cadena alimentària

La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, ha participat en la manifestació per “donar suport a una reivindicació de fa molts anys”. “Es tracta de salvar els que produeixen els nostres aliments, perquè salvant els pagesos salvem el territori i el país. Ho necessitem a crits”, ha expressat la consellera, que també ha celebrat l’anunci del ministre d’Agricultura espanyol, Luis Planas, de modificar la llei de la cadena alimentària: “Arriba tardíssim, però espero que amb la modificació de la llei es posin línies vermelles per evitar que els agricultors cobrin pels seus productes menys del que els costat produir-los".

L’acompanyava la secretària adjunta d’ERC, la lleidatana Marta Vilalta, que ha sortit al carrer "per unir-se a la reclamació del món rural, perquè un país just vol dir també tenir uns preus justos per al sector amb l'objectiu de garantir l’equilibri territorial i combatre el despoblament rural”. Tot i assegurar que continuaran treballant perquè els pressupostos de l’Estat protegeixin l’agricultura, Vilalta ha reconegut que “sense solucionar el conflicte polític serà complicat abordar altres qüestions".

Entre els representats locals, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que ha demanat més promoció econòmica, “no només amb la fruita, sinó amb tots els àmbits agroalimentaris”, i el paer en cap, Miquel Pueyo, que ha reblat que, “malgrat que Lleida és la capital agroalimentària de Catalunya, avui és la capital de la indignació però també de l’esperança i de la lluita del sector agrari". Esperança i lluita que s'han encarregat de personificar els 1.500 manifestants que han participat en la concentració, els quals, d'una banda, han exigit que s’inverteixi en tots els sectors de l'agricultura, en la mateixa línia que Talarn, perquè les pèrdues no només es donen en la fruita dolça, i, de l'altra, han reclamat sancions als mercats que no respectin els preus justos.

En definitiva, una desfilada de més de mig miler de tractors que han creuat el pont Vell de Lleida i han acabat col·lapsant el trànsit al centre de la ciutat durant més de dues hores per reivindicar preus més justos i canvis en les estructures del sector.