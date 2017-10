Lleida.net estudia comprar una altra empresa per créixer

L’operadora de telecomunicacions Lleida.net ha superat els dos anys al MAB -la borsa de pimes- i ja es planteja guanyar volum per passar de pantalla. L’empresa va anunciar el 7 d’octubre que traslladava la seva seu social de Catalunya a Madrid. Ara la companyia estudia comprar una altra empresa per empènyer el seu creixement no orgànic, segons ha explicat a l’ARA el seu fundador i conseller delegat, Sisco Sapena. Actualment ja té diverses opcions sobre la taula tant d’empreses espanyoles com d’estrangeres, però no hi ha cap operació tancada. Sapena considera que els resultats de Lleida.net avalen que es comencin a plantejar operacions corporatives, que es podrien finançar a través d’una inversió externa.

Els primers nou mesos del 2017 la tecnològica ha aconseguit reduir les seves pèrdues en un 98% respecte als comptes del 2016, fins als 30.000 euros. Així doncs, Lleida.net ha millorat les vendes un 25% en aquest període, fins als 7,2 milions d’euros, mentre que el seu marge brut ha augmentat en un 36%. Aquests resultats han empès l’optimisme de Sapena, que assegura que el 2017 serà el primer any amb beneficis per a la companyia des que va saltar al MAB l’agost del 2015. De fet, l’ebitda -el benefici abans d’impostos, interessos i amortitzacions- ja s’ha multiplicat per deu entre el gener i el setembre, i ha passat de 87.000 euros l’any passat a gairebé un milió durant el 2017 (928.000 euros).

“Estem fent les coses bé”, assegura Sapena, que explica part del creixement per l’impuls del negoci dels productes certificats, que ha crescut un 76% en l’últim any. De cara als objectius a curt termini, el fundador busca desenvolupar altres branques del negoci, com ara les verificacions d’identitat, i millorar la seva presència en alguns mercats europeus.

Canvi de seu a Madrid

Pel que fa al trasllat de la seu a Madrid per la situació política, Sapena justifica que l’empresa “no podia córrer cap risc” amb els seus clients. Recorda que el 86% del seu negoci està fora del territori català i que havia de garantir a les empreses amb què treballa que els seus registres continuarien sent a Europa. “No va ser una decisió fàcil, però ens vam acollir ràpidament al decret del govern espanyol”, explica l’empresari.