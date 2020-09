Madrid i Catalunya, les comunitats on més va caure el turisme al juliol

Espanya va rebre 2,5 milions de turistes estrangers durant el juliol. Això vol dir que els visitants es van multiplicar per dotze respecte al juny, però el sector està lluny de poder respirar tranquil. En primer lloc, perquè els registres del juliol estan un 75% per sota dels nivells de l'any passat. Però és que, a més, la gran allau de restriccions europees per visitar Espanya va arribar entre finals de juliol i principis d'agost. A Madrid, Catalunya i les Canàries, a més, la situació és un pèl pitjor que al conjunt de l'Estat, sobretot perquè són les úniques on la caiguda de turistes és superior a la mitjana global.

En el cas del Principat, per exemple, els visitants van ser menys de mig milió, i malgrat que altre cop això suposa una diferència considerable amb les dades del juny (quan només van venir 76.000 turistes estrangers), la xifra és un 82% inferior a la de l'any passat. Catalunya és, segons les dades que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística, la segona comunitat que registra una caiguda més pronunciada en el nombre de visitants, per darrere del 87,8% de Madrid i per davant del 79% de les Illes Canàries.

Catalunya es diferencia de les altres dues en el fet que, malgrat tot, va ser la segona comunitat que més turisme estranger va rebre al mes de juliol i conserva aquesta posició en l'escala que endreça les comunitats que més visites internacionals tenen acumulades. De fet, mentre que les Illes Balears són el destí més triat al juliol, el Principat la supera per més d'un milió i mig de turistes entre el gener i el juliol, i mentre que en aquest sentit la reducció respecte a l'any passat és d'un 75,6% en el cas de Catalunya, a les Balears, aquesta mateixa comparativa indica un 87% menys de visitants que un any enrere.

Ara bé, el perill és que l'escenari es compliqui a l'agost: la majoria van ser turistes francesos i França va recomanar oficialment als seus ciutadans l'última setmana de juliol no visitar Catalunya.

A tot això cal sumar-hi la consegüent reducció dels ingressos que va fer el sector al mes de juliol. La despesa turística estrangera va caure un 79,5% al conjunt de l'Estat i un 85,5% a Catalunya, que es torna a col·locar en segona posició tant en el llistat de comunitats que més diners capten, com en el que identifica la caiguda respecte a l'any passat. Això sí, és el lloc on més cau la despesa mitjana per turista (-22,8%), que passa a ser de 971 euros, i que més veu reduït el que es gasta cada visitant estranger en un dia (-30%), que són 139 euros.

En conjunt, Espanya ha obtingut 2.450 milions d'euros procedents del turisme al juliol, i Catalunya, 424 milions. La major part de la despesa va anar a parar a activitats i a l'allotjament.