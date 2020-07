Madrid amplia la bretxa econòmica amb Catalunya el 2019

La Comunitat de Madrid segueix encapçalant l'economia espanyola i va tancar el 2019 consolidant el seu lideratge del 2018, segons ha avançat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en una primera estimació. L'economia madrilenya va registrar un creixement anual del PIB en termes de volum del 2,5%, quasi un punt més en comparació amb Catalunya, que registra una taxa de creixement anual d'un 1,8%.

La tendència el 2019 segueix sent la mateixa que el 2018, quan la Comunitat de Madrid ja va superar Catalunya. Concretament, l'economia madrilenya va tancar l'any havent generat 239.878 milions d'euros, és a dir, un 19,3% del PIB de l'Estat, mentre que la catalana es va situar en 236.739 milions, cosa que significa un 19%.

'Sorpasso' del PIB de Madrid al de Catalunya

Al seu torn, les regions que han obtingut uns registres més baixos de creixement han sigut les ciutats autònomes de Ceuta (1,0%) i Melilla (1,2%), així com la Comunitat de Castella i Lleó (1,1%). Amb tot, dels 19 territoris de l'Estat, 12 han registrat un creixement del PIB en termes de volum l'any 2019 superior al de la Unió Europea, que va ser de l'1,5%. De fet, la taxa de creixement anual del PIB a Espanya el 2019 se situa en un 2%.

Aquesta primera estimació de la comptabilitat regional a Espanya també recull el PIB per càpita. En aquest sentit, i com ja va succeint des de fa anys, la Comunitat de Madrid és qui presenta un PIB per habitant més elevat, amb 35.876 euros, cosa que significa un 35,7% més que la mitjana espanyola, que és de 26.438 euros. Pel que fa a Catalunya, el PIB per habitant se situa en els 31.110 euros, i se situa en quarta posició després de Madrid, el País Basc i Navarra. Aquesta és una dinàmica que s'arrossega ja des dels anys 90.

El veritable 'sorpasso' de Madrid a Catalunya va passar fa dècades

Per contra, el territori que ha registrat un PIB per càpita més baix ha sigut la ciutat autònoma de Melilla, amb 19.073 euros.