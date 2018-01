Mango, H&M i Amazon tornen a avançar les rebaixes al segon dia de l'any

Grans cadenes de moda com Mango, H&M o Cortefiel o el gegant del comerç electrònic Amazon ja han avançat les rebaixes d'hivern a aquest dimarts amb descomptes fins al 50% en els seus productes. Cada cop son més les companyies del sector que aprofiten la liberalització dels períodes de descomptes que permet la llei estatal per avançar-se a la tradicional campanya del 7 de gener.

Segons Eduardo Zamácola, president de l'Associació Empresarial de Comerç Tèxtil i Complements (Acotex), la tirada de les vendes de Nadal "no estat molt bona" per al sector, que es mostra optimista de cara a aquestes noves rebaixes per l'empenta de l'arribada del fred i l'estoc acumulat a les botigues durant els últims mesos.

Tot i així, el dia fixat per començar la campanya ja fa un parell d'anys que s'ha desmarcat de la realitat del sector comercial. L'exemple més clar és al fenomen comerç electrònic on Amazon ha arrencat una promoció fins al 28 de febrer amb més d'1,7 milions d'articles rebaixats al 50% a les categories de moda i roba esportiva i descomptes en productes d'electrònica o joguines.

De totes maneres, la tradició d'arrencar les rebaixes aquest diumenge encara es conserva en algunes grans empreses del sector com el grup Inditex o El Corte Inglés, que esperen a la data tradicional per penjar els cartells dels descomptes. De totes maneres, l'any passat aquestes mateixes cadenes van avançar les rebaixes 'online' al dia 6 de gener, empesos per la liberalització del calendari que aplica la resta.

Més feina a les rebaixes

La campanya de rebaixes també es presenta cada any com una nota positiva per al mercat laboral. Segons la consultora Randstad, aquest any es generaran un total de 153.460 contractes de feina en els sectors del comerç, el transport i la logística. Aquesta dada suposa un augment del 14% respecte al mateix període de l'any anterior i la millor xifra de la història. La gran majoria d'aquests contractes, però, continuaran sent temporals.

A Catalunya es generaran 22.550 contractes, un 9% més que el 2017. De fet, és la segona comunitat autònoma on es crearan més llocs de feina per la campanya de promocions, només per darrere d'Andalusia que en generarà un total de 28.160. Aquest és el cinquè any consecutiu d'increments en l'ocupació per les rebaixes per al sector.

Precisament, la consultora destaca que la contractació durant aquesta campanya cada vegada està més influenciada per l'auge del comerç electrònic, un dels principals impulsors de l'augment que es preveu per al 2018.