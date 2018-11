Mango traslladarà el seu centre d’innovació digital al 22@

Mango vol que Barcelona es converteixi en la seva punta de llança dins el negoci online. La cadena de moda va anunciar ahir que fixarà el seu centre d’innovació digital al districte del 22@, una activitat que fins ara es duia a terme a les oficines centrals de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental).

“A Mango aspirem a ser líders digitals en el mercat de la moda, i és per això que necessitem talent en àrees estratègiques per accelerar el canvi”, va expressar ahir Elena Carasso, directora de l’àrea digital de l’empresa. En aquest sentit, “el 22@ és el lloc en què s’estan concentrant la majoria de hubs tecnològics”, va detallar la firma. De fet, el grup fundat per Isak Andik qualifica de “prioritat” el desenvolupament de la botiga no presencial i apunta que, de cara al futur, totes les interaccions amb els clients “passaran d’alguna manera pel món digital”.

La multinacional catalana té previst inaugurar les noves instal·lacions a principis del 2019, tot i que encara està estudiant en quin edifici s’establirà. Des del mateix grup afirmen que les oficines s’explotaran sota un règim de lloguer i calcula que tindran una superfície d’entre 800 i 1.000 metres quadrats. Inicialment es traslladarà una part de l’equip que treballa a la central i, al cap de dos anys, Mango calcula que un centenar de persones treballaran al 22@.

El canal online, a l’alça

Tal com va apuntar ahir la marca a través d’un comunicat, la facturació online suposa un 15,5% respecte al total de l’empresa. El 2017 el volum de vendes a través del canal digital va ser de 339 milions d’euros, un 15% més en comparació a l’exercici anterior. En aquest sentit, Mango pronostica que els ingressos a través d’internet creixeran a un ritme del 20% durant el 2019, un objectiu previst inicialment per al 2020.