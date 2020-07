Empresa proposarà Maria Teixidor, exdirectiva del Barça, com a nova presidenta del Circuit de Catalunya

El Departament d'Empresa que encapçala la consellera Àngels Chacón ja té un nom per presidir el Circuit de Catalunya. L'escollida és Maria Teixidor, advocada i emprenedora que es va fer coneguda per al gran públic pel seu pas pel FC Barcelona, on va ser secretària de la junta directiva i responsable del futbol femení. Teixidor va deixar la directiva el passat mes d'abril, en desacord amb la gestió del club després que esclatés l'escàndol del Barçagate.

El fitxatge de Teixidor encara no està tancat i està pendent d'uns "serrells", segons confirma ella mateixa a l'ARA. La presidència del Circuit és un càrrec que proposa el Departament d'Empresa, tot i que es fa en consens amb el d'Economia, que encara no ha avalat el nomenament de Teixidor.

82 M€ Pèrdues acumulades del Circuit des del 2009

La Generalitat, com a primera accionista del Circuit amb prop d'un 80% de l'accionariat, vol que la nova presidenta tingui un càrrec executiu i, per tant, cobri un sou. Fins ara, la presidència era un càrrec honorífic i sense remuneració i, almenys formalment, la gestió estava en mans únicament del director general. El problema és que aquest model no ha funcionat: el Circuit porta una dècada continuada amb números vermells, amb pèrdues acumulades de 82 milions d'euros que el Govern, com a principal accionista, sempre acaba cobrint. En bona part, les pèrdues les provoca el contracte per celebrar els Grans Premis de Fórmula 1, que costen 25 milions de dòlars l'any i que mai generen prou ingressos com per no deixar pèrdues.

El principal repte, per tant, serà que el Circuit generi beneficis.

Vicenç Aguilera va plegar al gener sobtadament després de ser president des del 2011

En cas de ser nomenada, Teixidor succeirà Vicenç Aguilera, que va ser president des del 2011 fins el passat gener. Aguilera va dimitir precipitadament quan es va fer públic un informe de la Intervenció de la Generalitat on s'assenyalava l'existència de diverses irregularitats en la gestió del Circuit, inclòs el pagament de més de 700.000 euros en sous no contemplats al conveni. Des de llavors, la presidència l'ocupa de forma interina Josep Mateu, que també és president del RACC, el segon principal accionista del Circuit. El tercer i últim accionista és l'Ajuntament de Montmeló.

El Departament d'Economia voldria que la renovació de la cúpula del Circuit inclogui també l'actual director general, Joan Fontserè, a qui fan corresponsable de les irregularitats detectades per la Intervenció. No està clar que la conselleria d'Empresa tingui el mateix punt de vista i, per tant, no se sap si Fontserè seguirà al càrrec o no.

Segons les fonts consultades, la idea d'Àngels Chacón és que el nomenament de la nova presidenta s'aprovi el dimarts vinent a la reunió del Govern perquè l'endemà, el dimecres 29, la junta d'accionistes del Circuit formalitzi l'entrada de Teixidor al consell d'administració.