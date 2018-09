Mercadona, Carrefour i El Corte Inglés copen el 80% de les vendes dels súpers online

La venda d'alimentació a través d'internet encara avança a marxes forçades, però, pel que fa al repartiment de la quota, el món online ja copia alguna de les tendències dels supermercats físics. Mercadona no es conforma sent el líder de la distribució a Espanya i, malgrat les crítiques del seu fundador a la plataforma we b, també és l''e-commerce' de gran consum més popular de l'Estat, segons l'informe 'Tendències a la distribució 2018', que ha presentat aquest dimecres la consultora Kantar Worldpanel.

Entre la cadena valenciana, Carrefour i El Corte Inglés concentren gairebé vuit de cada deu euros que es gasten en alimentació a la xarxa. El 22% restant correspon les empreses que ja han nascut en l'entorn digital, com ara Amazon i la catalana Ulabox. Tot i així, el canal online continua amb un creixement moderat dins el sector i només representa un 1,6% de la quota. El 30% de les llars espanyoles ja han comprat alguna vegada productes de gran consum a través d'internet, però els frescos encara són la barrera principal perquè aquest negoci qualli, destaca l'informe.

A banda d'internet, l'alimentació conscient i ecològica s'ha convertit en l'altra nova obsessió de les cadenes de supermercats. Segons Kantar, sis de cada deu llars ja han introduït aquest tipus de productes i pràcticament totes les cadenes –amb l'excepció del líder Mercadona– compten amb una línia pròpia per explotar aquest sector.

Fins ara aquest any el negoci del gran consum ha crescut un 0,9% i Mercadona en continua sent el principal beneficiat. La companyia fundada per Juan Roig ja té una quota de mercat del 25,1%; és a dir, que els espanyols hi destinen un de cada quatre euros del cistella de la compra, un 1,1% més que fa un any. De fet, d'entre les principals cadenes de l'Estat, només Mercadona i Lidl van aconseguir prendre clients a la competència. En el cas de l'alemanya, va créixer un 0,5%, fins a assolir una quota del 5,4%.

A l'altra cara de la moneda, Dia és la cadena de supermercats que està tenint un any més complicat. La companyia ha perdut un 0,7% de la seva quota de mercat fins ara aquest any, fins a quedar-se en el 7,7%, segons l'informe. L'empresa confia en la remodelació de les seves botigues i el format Dia&Go, més centrat en el menjar per emportar, per remuntar aquests resultats. En canvi, malgrat rebaixar la seva quota en un 0,3%, Carrefour ha aconseguit consolidar la seva quota en el 8,4% del mercat, per darrere de Mercadona.