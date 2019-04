Meridia ven una cartera d'edificis a Partners Group per 215 M€

La gestora d'inversió Meridia Capital, que lidera Javier Faus, ha completat la venda d'una cartera d'actius immobiliaris a la gestora suïssa Partners Group, per un valor d'uns 215 milions d'euros, segons ha informat aquest dimarts la companyia.

Es tracta de 18 edificis ubicats principalment a Barcelona i Madrid, majoritàriament d'oficines, que continuarà gestionant Meridia Capital. Aquesta és l'operació immobiliària en el mercat d'oficines més gran que s'ha fet des de principi d'any a Espanya.

Entre els edificis que formen part del paquet hi ha la Torre Meridian, a l'avinguda Rio de Janeiro de Barcelona, i els edificis Med I i Med II, al passeig Garcia Faria i al carrer Josep Ferrater Mora, respectivament, també a Barcelona.

Entre els principals immobles de Madrid hi ha l'edifici del número 518 del carrer Alcalá, així com l'immoble del número 35 del carrer Santa Leonor, que té com a llogater la multinacional Suez.

El president de Meridia Capital, Javier Faus, ha destacat que aquesta operació és una important fita per la companyia perquè amplia la relació amb un inversor global com Partners Group i per "proporcionar liquiditat" als seus inversors". Faus ha indicat que espera seguir "generant valor addicional" a aquests actius, que continuarà gestionant "juntament amb Partners Group".

Stefan Lempen i Marco Denari, de Partners Group, han coincidit amb Faus en el potencial de crear valor amb aquesta cartera d'immobles.

Després d'aquesta venda, el vehicle d'inversió Meridia II, que es va llançar al mercat el 2014, està a punt d'acabar la fase de desinversió a una rendibilitat superior als objectius fixats inicialment. Meridia Capital Partners és una gestora d'inversió independent amb seu a Barcelona que té sota gestió actius per valor de més de 1.000 milions d'euros.