Merkel promet ser més solidària després del rebuig als ‘coronabons’

Angela Merkel no es cansa de repetir que Alemanya està preparada per ser més solidària amb la Unió Europea i ahir ho va voler demostrar anunciant que el país està disposat a augmentar de manera temporal la seva aportació als pressupostos europeus per ajudar els socis més afectats pel coronavirus. En la seva intervenció a la cambra baixa alemanya, Merkel va afirmar que, seguint “l’esperit de solidaritat”, Alemanya “farà contribucions clarament més elevades al pressupost comunitari”.

Però la cancellera alemanya va reiterar la seva negativa als coronabons, és a dir, a la possibilitat d’emetre deute europeu, perquè això implicaria reformar els tractats comunitaris i ratificar-los posteriorment als parlaments nacionals. Merkel assegura que aquest procés significaria destinar un període de temps massa llarg a trobar solucions per a una crisi que necessita ajudes de manera urgent. La cancellera alemanya advoca per “instruments ràpids”.

L’aposta de Merkel és un paquet de mesures econòmiques que serveixin per donar suport a un recuperació que s’hauria de produir en els dos pròxims anys. “El que passa a Europa és important per a nosaltres”, va afirmar Merkel, que va repetir la seva màxima que “a la llarga a Alemanya li anirà bé si a Europa li va bé”.

Mesures internes

Més enllà del futur econòmic de la Unió Europa, Alemanya també fa passos per encarar la seva recessió interna producte de la crisi del coronavirus. Dimecres a la nit el govern alemany aprovava una injecció de més de 10.000 milions d’euros en concepte d’ajudes. Entre altres coses, aquesta nova partida té com a objectiu finançar la jornada reduïda, ampliar les ajudes als aturats i donar suport al sector de la restauració i l’educació a distància.

Del total de la suma aprovada, 4.000 milions d’euros es destinaran a pal·liar les pèrdues de les petites i mitjanes empreses, 5.000 milions d’euros serviran per ajudar el sector de la restauració i gastronomia (al qual se li ha reduït l’IVA), 1.000 milions per donar suport al pagament de jornades reduïdes i 500 milions més per garantir l’educació a distància.

Entre les mesures destacades que ha posat en marxa el govern alemany hi ha l’ampliació de la duració del subsidi d’atur per a les persones que havien de deixar de percebre’l entre el maig i el desembre del 2020. Aquests aturats rebran la prestació durant tres mesos més de l’estipulat, ja que es considera que en l’actual situació és molt difícil trobar una nova feina.

Pel que fa a l’IVA del sector de la gastronomia, es baixa del 19% al 7% durant un any, des de l’1 de juliol del 2020 fins al 30 de juny del 2021.

I mentre Alemanya posa les bases per a una recuperació econòmica, Merkel va alertar ahir que la batalla contra el coranavirus no està guanyada. Ho va fer després de renyar els lands per començar a desconfinar massa ràpid. Merkel va recordar als diferents governs que córrer massa per alleugerir les restriccions podria tenir com a resultat una nova onada de contagis. La cancellera va assenyalar que, malgrat les petites millores aconseguides, el país encara camina sobre “una fina capa de gel”.

El model descentralitzat d’Alemanya fa que siguin els lands els que tenen les competències per gestionar el ritme dels desconfinaments i aquesta setmana alguns han començat a reduir les restriccions. Part d’ells han donat llum verda a l’obertura de botigues no alimentàries de menys de 800 metres quadrats, mentre que el 4 de maig es reobriran gradualment les escoles, prioritzant els estudiants d’últim curs de cada cicle.