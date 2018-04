Més barreres mentals que legals

Hi ha un marc mental en l’àmbit empresarial que assumeix la burocràcia normativa, fiscal i laboral com el principal problema per al creixement de les companyies. És fals. O això conclou un estudi encarregat pel departament d’Empresa i Coneixement per preparar el Pacte Nacional per a la Indústria. L’informe analitza una llarga llista de normes que entren en joc quan les companyies agafen volum i amb prou feines tres d’aquestes tenen una incidència mitjana en la decisió per continuar creixent. Això sí, la superació de tots els requisits normatius analitzats (21) pot arribar a ser en conjunt extenuant i una barrera més voluminosa que complexa. La directora general d’Indústria, Àngels Chacón, afirma que la solució ha d’arribar per “una reducció de la tramitació de paperassa”.

Els empresaris es poden trobar dos murs invisibles que els faci qüestionar-se si continuen agafant volum o no, segons l’estudi. Un és el laboral: quan se supera el llindar dels cinquanta treballadors i s’assumeix l’obligació de crear un comitè d’empresa (amb cinc membres), que frena bona part dels directius entrevistats. El segon és quan la facturació supera els sis milions d’euros, que suposa un augment de les responsabilitats informatives a Hisenda i l’augment de la probabilitat d’inspeccions. A partir d’aquí, la resta de normes fiscals, laborals i mercantils són d’incidència baixa o fins i tot nul·la, segons els experts. Les cotitzacions socials són només un problema de creixement per als treballadors autònoms.

“És un tema recurrent i la veritat és que m’han sorprès les conclusions de l’estudi”, explica Chacón, que advoca per continuar els passos que s’han fet per a la simplificació administrativa des de l’administració. “S’ha fet molt però encara falta molt per fer. Haurem de trobar el límit entre fer les coses correctíssimament i agilitzar i simplificar alguns tràmits”, afirma l’alt càrrec.

Sorpresa o no

“Ja em suposava que les barreres no eren tan altes i que eren més aviat un tòpic, perquè les empreses que tenen un projecte sòlid i amb bones perspectives poden tirar endavant”, explica Modest Guinjoan, que ha dirigit el treball amb la col·laboració de consultors i patronals.

Tant Chacón com Guinjoan coincideixen en el temor que es té dels comitès d’empresa, però consideren que es tracta més d’una “barrera psicològica”, segons les paraules emprades per l’economista. En la seva opinió, el que ha de fer una empresa és implicar el comitè en un projecte comú.

Amb aquestes conclusions, una de les propostes de l’estudi és precisament “trencar barreres mentals”, perquè malgrat que el marc legal no és “especialment incentivador”, tampoc és “especialment punitiu”. Però sí que demana una simplificació de les escales empresarials per nombre de treballadors o volum de facturació i acabar amb tractaments legals diferenciats entre empreses petites i grans.