El Mobile suposa el 40% dels ingressos de Fira de Barcelona

La importància del Mobile World Congress per a Fira de Barcelona es resumeix molt ràpidament: gairebé 4 de cada 10 euros que factura la institució en tot l’any provenen d’aquest saló que dura quatre dies, segons dades del 2018. Sovint s’ha dit que el Mobile ha permès que Fira de Barcelona jugui a la primera divisió mundial (d’aquí ve el temor recurrent de perdre el saló). És per això que la cancel·lació anunciada avui pot tenir un impacte molt directe en els resultats de la institució, que l’any passat va facturar 215 milions i va obtenir un benefici abans d’interessos i impostos (ebitda) de 25 milions.

Des de Fira de Barcelona asseguren que des de fa anys s’ha treballat per créixer i diversificar el negoci més enllà del Mobile, precisament per no ser-ne tan dependents, però el cop que suposa la cancel·lació d'aquest any és innegable.

La força negociadora de la GSMA, primer client de la Fira, és molt gran i té les de guanyar

En condicions normals, si una empresa que té contractat un recinte per dur-hi a terme un saló decideix cancel·lar el contracte a falta de pocs dies hauria de pagar igualment el lloguer de l’espai i la resta de serveis associats, com el muntatge dels estands. Però quan un client és tan important com el Mobile World Congress ho és per a Fira de Barcelona, les coses no són tan senzilles.

Per explicar-ho planerament: si Fira de Barcelona decidís cobrar a la GSMA (l’empresa organitzadora del Mobile) tot l’import que posa al contracte, la GSMA no tindria cap altra alternativa que pagar. Però la cosa es complica si tenim en compte que la GSMA pot decidir-se endur el Mobile a una altra ciutat, cosa que a Fira de Barcelona no li interessa. Així doncs, el més probable és que les dues parts negociïn una solució intermèdia. De tota manera, la força negociadora de la GSMA és molt gran, així que té les de guanyar.

Saló garantit fins al 2023

"La situació no té cap sentit", expliquen veus estupefactes des de Fira de Barcelona

En teoria, el Mobile seguirà a Barcelona almenys fins al 2023, que és la data que posa al contracte que tenen la Fira i la GSMA. Des de la institució catalana posaran tota mena de facilitats per mirar de mantenir un saló que, a part dels ingressos directes que deixa a Barcelona, situa la ciutat al mapa mundial de la tecnologia. De fet, una de les obsessions de les autoritats locals ha sigut tenir contenta la companyia i, en particular, el seu conseller delegat, John Hoffman, un enamorat de la capital catalana.

És per això que, des de la Fira, aquests dies es miren la crisi provocada pel coronavirus amb total estupefacció. “La situació no té cap sentit”, explica a aquest diari un dirigent. “Les autoritats de Salut diuen que no hi ha cap motiu per suspendre el saló, però la pressió que tenen les empreses, sumada a l’efecte crida, ha provocat aquesta situació que no és ni lògica ni racional”.

Algunes veus de la institució no descarten del tot que la guerra entre la Xina i els Estats Units hagi influït en les decisions d'algunes empreses per no venir a Barcelona, però al final acaben admetent que, en definitiva, el que han fet les companyies ha sigut blindar-se davant de possibles problemes per als seus treballadors.