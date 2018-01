Montoro proposa ara condonar el deute de les autonomies en funció del seu infrafinançament

Hisenda abaixa el to. El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha passat de retallar els pressupostos del sistema de finançament autonòmic d'aquest any a les comunitats a fer seves algunes de les crítiques a l'actual sistema i, fins i tot, a recuperar reclamacions com la quitança del deute. Tot i no fer una proposta concreta, el titular del ministeri d'Hisenda ha aclarit una mica més quina és la seva predisposició a condonar el deute que les autonomies han contret amb l'Estat a través de crèdits com el fons de liquiditat autonòmic (FLA). "Hem de veure quina part del deute correspon a insuficiències del sistema de finançament actual", ha deixat caure el ministre, que ha deixat oberta així la porta a condonar (o reestructurar, com prefereix dir Hisenda) aquest deute.

Aquesta mesura, que s'ha de concretar en el comitè que aborda la reforma, el ministre l'ha anunciat davant dels portaveus dels diferents partits polítics del Congrés de Diputats que formen part de la comissió sobre finançament autonòmic, uns portaveus, com els d'ERC i el PDECat, que s'han mostrat sorpresos pel to del titular d'Hisenda. Des de Ciutadans, fins i tot, han recordat que fins ara el PP ha estat molt estricte amb les comunitats autònomes.

Simplificació del sistema i adeu al FLA

El ministre assegura que caducarà amb el nou sistema de finançament

Tot i això, Montoro ha apel·lat constantment al diàleg, i fins i tot ha fet un esbós del que hauria d'incloure el nou sistema. "Hem d'encaminar-nos a simplificar el sistema, de manera que no creï greuges comparatius entre comunitats, com, al meu parer, crea l'actual fons de garantia", ha insistit el ministre, que ha recordat que el Partit Popular va ser un dels que més va criticar l'actual sistema de finançament quan es va aprovar el 2009. "És curiós, perquè ara són vostès, els crítics", ha etzibat.

En la mateixa línia, Hisenda ha assegurat que vol acabar amb els sistemes de finançament extraordinari que ha anat fent servir al llarg dels anys de crisi per donar liquiditat extraordinària –en forma de crèdit– a les comunitats autònomes. Montoro ha defensat que amb l'aprovació del nou sistema de finançament actualment en debat, caducaran el fons de liquiditat autonòmic i el fons de facilitat financera. De fet, aquesta és una reclamació d'alguns dels experts reunits en la comissió que preparava les recomanacions per a la reforma del sistema.

Mecanismes com el FLA han estat molt criticats per alguns partits i comunitats (com Catalunya) per considerar-lo una manera de controlar les finances de les comunitats i convertir en deute el seu infrafinançament. Però malgrat admetre que s'ha de posar punt final a aquest sistema, Montoro ha tornat a defensar aquest dimecres que aquests mecanismes han permès a les comunitats "mantenir oberts els hospitals en moltes comunitats autònomes". Entre 2012 i 2017, segons les dades que ha donat el ministre, les comunitats han rebut fins a 251.000 milions d'euros en sistemes com el FLA.

De moment, l'informe elaborat pels experts designats per cada comunitat (excepte Catalunya) està sobre la taula dels representants de cada autonomia, del ministeri d'Hisenda i Funció Pública i de l'Airef, i, segons Montoro, s'està estudiant i escoltant totes les parts. "El govern està satisfet de com hem avançat, però la complexitat del que tractem ha fet impossible que ho tinguem llest, encara", ha afirmat Montoro.

Catalunya rebrà 3.500 M€ del FLA aquest trimestre Mentrestant, però, les comunitats continuen necessitant sistemes de finançament com el FLA, i per això Montoro també ha avançat que aquest primer trimestre del 2018 concedirà a les comunitats fins a 12.151,8 milions d'euros entre el FLA i el fons de facilitat financera. D'aquests, la comunitat que més en rebrà serà Catalunya, amb un crèdit de 3.537 milions d'euros el primer trimestre, seguida d'Andalusia (2.512,3 milions) i el País Valencià (2.307,1 milions).