Montoro suprimirà un programa clau de la Hisenda pròpia

Els efectes de l’article 155 es comencen a concretar. Després del cessament de tot el Govern i d’un centenar d’alts càrrecs, del vistiplau al trasllat de les obres de Sixena i l’acomiadament d’una trentena de persones de les delegacions exteriors, el ministeri de Cristóbal Montoro es prepara per desmantellar punts clau en l’àmbit tributari. El govern espanyol té la intenció d’eliminar un dels programes més importants de la Hisenda catalana, que permetia que tot el sector públic català pagués els impostos estatals a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), segons va publicar El Periódico i ha confirmat l’ARA.

En total, la Hisenda catalana havia de gestionar un volum de 2.500 milions d’euros en impostos estatals, segons va avançar l’ARA al juliol. Fonts del Govern expliquen que la Moncloa vol suprimir aquesta possibilitat en un dels pròxims consells de ministres. Si s’acaba concretant, serà la primera política pública que eliminarà el govern espanyol a través de l’article 155.

Avui la Generalitat -a qui encara no se li ha comunicat res oficialment- té prevista una trobada amb Hisenda per intentar frenar la decisió. De fet, la conselleria d’Economia ja fa dies que treballa per aturar-la. Estava previst que s’aprovés en el consell de ministres del dia 1 de desembre però la Generalitat ho va aconseguir ajornar a última hora. La secretaria d’Hisenda va demanar temps a Montoro per explicar-li en què consistia el programa, que consideren que s’inclou dins les competències de la Generalitat i que és més eficient per a tothom.

L’Agència Tributària “preparada”

Des d’Economia creuen que “no hi ha cap motiu objectiu” per vetar aquesta funció de la Hisenda catalana. Què és el que vol eliminar la Moncloa? En l’acord de l’executiu del 25 d’abril, el Govern va acordar crear el “programa d’homogeneïtzació de processos per tramitar els tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat”. Això implicava que tots els organismes públics podien pagar els impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya perquè aquest organisme els transmetés a la Hisenda espanyola. Al mateix temps, l’Agència Catalana de Protecció Social havia de recaptar les cotitzacions socials per traslladar-les a la Seguretat Social.

L’exsecretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, va explicar en un acte el 4 de setembre que l’Agència Tributària pagaria els impostos d’IRPF, l’IVA i l’impost de societats d’unes 700 entitats del sector públic i 120 ens locals. En aquella mateixa conferència, el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras van defensar que la Hisenda catalana estava “preparada” per recaptar tots els impostos després de l’1 d’octubre. Tanmateix, ara en plena intervenció de l’autogovern, fonts d’Economia expliquen que han defensat davant l’Estat que la decisió es va prendre per “eficiència de la gestió”.

En un primer moment, Montoro va avalar que la Generalitat assumís aquesta nova funció sempre que els diners acabessin a la caixa estatal. El problema ha saltat perquè aquest programa ha aparegut en un dels informes de la Guàrdia Civil -en el marc de la instrucció del jutjat 13 de Barcelona-, on es recull una conversa telefònica en què Salvadó fa gala de la capacitat d’aquest programa de la Hisenda catalana per gestionar els impostos estatals.