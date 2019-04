Mor Sebastià Salvadó, expresident del RACC i impulsor de l'automobilisme

260x366 L'expresident del RACC, Sebastià Salvadó. / XAVIER BERTRAL L'expresident del RACC, Sebastià Salvadó. / XAVIER BERTRAL

Sebastià Salvadó, expresident del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) durant trenta anys i un dels grans impulsors de l'automobilisme a Espanya, ha mort a Barcelona, als 86 anys, segons ha informat el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Salvadó, màxim dirigent del RACC entre el 1985 i el 2015, va ser una peça clau per al desenvolupament de les competicions automobilístiques durant aquest període a Espanya, ja que va promoure el Circuit de Catalunya i va impulsar la celebració tant del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 com del Ral·li RACC Catalunya.

Al capdavant del RACC, va convertir el club automobilista en l'entitat amb més socis de Catalunya. Llicenciat en econòmiques i empresarials i MBA per l'Iese, Salvadó va ser un destacat pilot i guanyador, el 1957, de la primera edició del Ral·li Catalunya.

Durant les tres dècades que va estar al capdavant del RACC, el club va passar dels 85.000 als 860.000 socis. No obstant això, en diverses entrevistes Salvadó sempre va voler destacar el llegat que va suposar la creació de la Fundació RACC, per l'activitat tècnica i pedagògica a la seguretat viària.

Una de les primeres reaccions a la seva mort ha sigut la del pilot Carlos Sainz sènior: "Matí molt molt trist per a mi. Ha mort un cavaller, un bon home que estimava les carreres. Gràcies a ell avui hi ha un ral·li i un GP de F1 a Espanya. Era una persona que estimava gairebé com a un pare, el meu amic Sebastià Salvadó. DEP ".