Motí contra els emprenedors de la dessuadora

És, sens dubte, un any de moviments estranys. Començant per la pandèmia, però passant també perquè -en ple confinament- tres emprenedors amb dessuadora ocupessin molts espais publicitaris a internet. La peça de roba és important: va ser el que més van destacar els que es van queixar a Twitter del bombardeig publicitari. Però el que llavors era diversió i sarcasme s’ha convertit aquesta setmana en un conflicte que ha obligat l’empresa a fer un comunicat demanant perdó. En aquest cas, res a veure amb la dessuadora, però sí amb la publicitat.

The Power MBA, empresa fundada per aquests tres emprenedors, és un intent de transformar la manera d’aprendre a crear negocis. Per molt que el nom ho indiqui, no és un MBA -que és un curs homologat, molt pautat i reconegut internacionalment-, però això ells ho han deixat sempre clar: el seu interès és precisament abaratir, escurçar i simplificar l’accés a aquests tipus coneixements. El seu curs costa al voltant dels 500 euros i un MBA homologat en costa desenes de milers, en funció de l’escola. Això sí, han aconseguit que emprenedors molt reconeguts hi col·laborin. I per aquí ha arribat un dels conflictes.

“Fa mesos que es fa crítica i broma pel seu màrqueting agressiu amb textos ambigus que porten a l’engany -introdueix José Luis Antúnez, emprenedor i expert en disseny de marca-. Jo vaig parlar [a Twitter] d’un anunci el 24 de juny i, dos dies després, Ignacio Arriaga va publicar un fil comentant el mateix”, explica. En la seva publicació, Antúnez criticava que l’empresa donés a entendre que el màster l’han creat els fundadors de YouTube, Tesla, Shazam o Wave, quan senzillament en són col·laboradors.

Del fil que va fer poc després el també emprenedor Ignacio Arriaga no en queda rastre: només un missatge a la mateixa xarxa social en què informa que ha decidit esborrar-lo després d’una trucada poc amistosa dels fundadors. “Volia explicar la meva opinió sobre la formació online: que hi ha una bombolla i que és molt difícil analitzar el retorn per als estudiants”, explica. La qüestió és que en la seva reflexió matisava que no creu que The Power MBA formi part del grup de gent que ven fum o que fins i tot estafa, sinó que, senzillament, no ha enfocat bé la publicitat. “Ells no ho van entendre, perquè tothom em diu que m’haurien de donar les gràcies”, explica.

“Coses que no fan bona olor”

La relació d’Arriaga amb aquesta empresa es remunta a quan, en els inicis del projecte, els fundadors li van demanar que fes un vídeo per a futurs alumnes pel qual no va demanar compensació econòmica. I la mateixa història explicaria dies més tard Carlos Sánchez, dissenyador de producte a Teampay, amb l’agreujant que ell sortia a la pàgina web de The Power MBA com si fos part de l’equip. “Fas una cosa gratis per donar un cop de mà a gent que està començant però després t’adones que el teu nom i la teva imatge estan associats a una empresa que comença a fer coses que no fan bona olor”, deia en un tuit.

I el conflicte va esclatar. Tant va créixer que l’empresa ha hagut de donar explicacions. En un vídeo, Borja Adanero (un dels fundadors) defensa que estan convençuts que el que estan fent és bo, que els 40.000 alumnes que han cursat el curs ho avalen, igual que el fet que “empreses de l’Íbex-35, consultores, bancs o farmacèutiques estiguin formant centenars d’empleats” per aquesta via. Això sí, Adanero reconeix que és possible que s’hagin fet coses malament i demana disculpes “de manera sincera”.

La sensació, però, és que no ha servit de gaire. “S’ha arribat a un punt en el qual, per desgràcia, si t’associen a The Power MBA això afecta el teu prestigi professional i, sobretot, la teva marca com a empresa”, assegura Antúnez. Per a ell, que deixa clar que en cap cas vol que els vagi malament, el problema és intentar replicar el model de Facebook o Uber. “Han reconegut que fan un màrqueting agressiu. La qüestió és que és un màrqueting que s’acosta molt a la mentida”, afirma.

Rafael Gozalo, un altre dels fundadors, ho justifica: “Les nostres campanyes es basen en tècniques que no hem inventat nosaltres, que triomfen a tot el món i que, a més, ensenyem al nostre màster”. De fet, explica a l’ARA que fins ara totes les campanyes els han funcionat molt bé. Tant, que no esperen que la polèmica afecti el seu creixement: de cara a l’any vinent preveuen triplicar l’exèrcit de la dessuadora fins a arribar als 120.000 alumnes.