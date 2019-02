Moventia lloga a Bon Preu la seva nova seu central a Sant Cugat

El grup Moventia tindrà una nova seu central a la primavera. La companyia que presideix Miquel Martí es traslladarà a un edifici d’oficines a Sant Cugat que pertany al grup de supermercats Bon Preu, segons ha pogut saber l’ARA. L’edifici, al número 103 de la Via Augusta de Sant Cugat del Vallès, forma part d’un desenvolupament urbanístic d’11.000 metres quadrats. A més de les oficines que d'aquí uns mesos ocuparà Moventia també hi ha un establiment Esclat, propietat del grup Bon Preu, acabat d'inaugurar. La companyia de distribució de la família Font ha invertit més de 23 milions d’euros en aquest desenvolupament.

Moventia ocuparà dues plantes de l’edifici, on traslladarà uns 150 empleats dels seus serveis centrals, i abandonarà l'actual seu a l’edifici Helion del carrer Pau Vila, també a Sant Cugat, a tan sols dos quilòmetres de la nova seu. Fonts coneixedores de l’operació informen que el lloguer de la superfície és a llarg termini i, per tant, amb un preu ajustat, tot i que no se sap la xifra pactada.

El mercat d’oficines de Sant Cugat és el més important de la perifèria de Barcelona i durant la crisi va arribar a patir una desocupació del 30% (2010). Ara està al voltant de només el 5%. La creixent demanda ha fet apujar els preus, que des d’uns mínims de poc més de 8 euros mensuals per metre quadrat el 2012 ja superen ara els 13 euros, segons fonts del sector immobiliari.

Dues línies de negoci

Moventia és un grup empresarial dedicat des del 1923 a la mobilitat, amb dues línies de negoci: el transport de viatgers i la venda d’automòbils en concessionaris, amb una facturació anual de més de 500 milions d’euros i una plantilla de 4.000 persones. En total, el grup Moventia transporta més de 110 milions de passatgers l’any i distribueix prop de 27.000 vehicles nous i d’ocasió anuals amb les 17 marques que representa. A més, Moventia forma part del consorci d’empreses que estan desenvolupant la T-Mobilitat, el projecte per introduir un nou mètode de pagament en el transport públic a l'àrea de Barcelona. Aquest projecte s'ha anat ajornant diverses vegades i no entrarà en ple funcionament fins al 2021, com a mínim.

Moventia vol aprofitar el canvi de seu per implantar una nova manera de treballar que impactarà directament en la tecnologia, la metodologia, els processos, els espais i la cultura de l’organització.