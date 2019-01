Multa a Endesa per haver passat al mercat lliure un beneficiari del bo social

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat Endesa Energía, la comercialitzadora del mercat lliure del grup energètic, amb 30.000 euros per haver incomplert els requisits de contractació amb els client establerts en la llei del sector elèctric, a l'haver passat al mercat lliure un client beneficiari del bo social, segons ha informat aquest dijous la CNMC.

L'expedient es va iniciar com a conseqüència de l'escrit d'una associació de consumidors en què traslladava la denúncia d'un particular sobre irregularitats en el seu contracte amb dret al bo social.

Els fets van passar el 2016. El client, veí de Guillena, va canviar de domicili i va anar a viure a Sevilla. Quan es va mudar va demanar a la companyia elèctrica l'alta al nou domicili amb les mateixes condicions que tenia, és a dir, preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) –mercat regulat– i amb el descompte del bo social al qual tenia dret. No obstant això, Endesa Energía li va donar d'alta en el mercat lliure, segons assenyala el regulador en la seva resolució.

Llavors hi va haver successives contractacions i fins després de vuit mesos des de la sol·licitud inicial el client no va aconseguir tornar a tenir el seu contracte a preu regulat (PVPC) i mantenir el seu dret al bo social, amb la seva comercialitzadora de referència (Endesa Energía XXI ).

El procediment es va incoar inicialment a Endesa Energía (la comercialitzadora del mercat lliure d'Endesa) i Endesa Energía XXI (la comercialitzadora d'últim recurs del mateix grup), encara que finalment el procediment es va arxivar per a aquesta última.

Després de la instrucció de l'expedient, la CNMC ha resolt que Endesa Energía va incomplir les condicions de contractació que exigeix la llei del sector elèctric a l'hora de tramitar els contractes dels seus clients, atès que va canviar de contracte al consumidor sense el seu consentiment.

Per tot això, l'organisme presidit per José María Marín Quemada va declarar Endesa Energía responsable de la comissió d'una infracció lleu i li va imposar una multa de 30.000 euros, que l'empresa va abonar acollint-se a les reduccions legalment previstes, després de reconèixer la seva responsabilitat en els fets. D'aquesta manera, després aplicar-se la reducció establerta del 20% pel reconeixement de responsabilitat i pel pagament voluntari de la multa amb anterioritat a la resolució del procediment, l'import de de la sanció abonada per Endesa Energía ha estat de 18.000 euros.

No és el primer cas

Recentment, la CNMC també va multar Endesa amb un total 120.000 euros per haver donat d'alta clients sense el seu consentiment. Mesos abans, la companyia va ser sancionada amb 30.000 euros per una pràctica similar.

A més, l'organisme va multar el 2017 quatre comercialitzadores d'electricitat i gas natural (Endesa Energía, SAU; Iberdrola Clientes, SAU; Gas Natural Servicios SDG, SA, i Viesgo Energía, SL) amb un total de 155.000 euros per les mateixes pràctiques.