Naturgy preveu pèrdues el 2018 després de depreciar actius per un valor de 4.900 milions

Francisco Reynés, president de Gas Natural Fenosa, batejada aquest dimecres com a Naturgy, ha presentat aquest dijous a Londres un agressiu pla estratègic a cinc anys en què assumeix pèrdues per a l'exercici del 2018, en depreciar actius abans d'impostos per un valor de 4.900 milions d'euros. La depreciació dels actius es basa en l’actualització del valor del mercat de les plantes de carbó i gas que la multinacional té a l'Estat, i tindrà lloc durant el primer semestre del 2018. La previsió de la companyia és que "aquesta operació comptable", com l'ha qualificada Reynés, tingui uns efectes beneficiosos en borsa al llarg de l'any 2019.

Alhora, també s’ha compromès a un fort increment dels dividends. En concret, Naturgy repartirà gairebé fins a 9.000 milions d'euros entre 2018 i 2022, un fet que serà molt ben rebut pels accionistes majoritaris, els fons Bic i Rioja Bidco Shareholders, que controlen el 40% de la companyia. El control exhaustiu de la despesa i de les inversions, que estaran orientades a "l'obtenció de beneficis" i no per motius estratègics, també serà un motor del nou pla.

L'esmentada multimilionària remuneració als accionistes tindrà lloc per dues vies. L'energètica distribuirà almenys 6.900 milions d'euros en efectiu i, si no es produeix cap fusió, repartirà 2.000 milions més en la compra d'autocartera i amb l'amortització d'accions. Aquest repartiment de dividends suposa un augment del 59% en relació al 2017, quan només van distribuir 1.000 milions d'euros. La societat repartirà el pagament del retorn no dues vegades a l'any, com ha estat tradicional fins ara, sinó tres: en el primer pagament, els accionistes rebran el 20% de la retribució, en el segon el 35% i en l'últim el 45% restant. El dividend es preveu que creixi des dels 1,30 euros per acció previstos per al 2018 fins als 1,59 del 2022.

Vendes per un valor de 300 milions

Sortida de territoris

Per evitar qualsevol sospita de desinversions, Naturgy només ha anunciat vendes per un valor de 300 milions d'euros. Aquests se sumen als 2.700 milions ja desinvertits al llarg del 2018, a través de l'operació de cessió del 20% de la societat que controla la xarxa de gas, Nedgia. En total, doncs, 3.000 milions. Les desinversions se centraran en actius no estratègics, cosa que suposarà l’abandonament de la companyia d'un terç dels territoris en què està present: Moldàvia, Costa Rica, República Dominicana i Panamà. Durant la junta general d’accionistes, celebrada aquest dimecres a Madrid, el grup va anunciar la venda de la seva mina de carbó de Sud-àfrica i la central de Kenya.

Pel que fa al capítol d’inversions, sempre sota la bandera del benefici, la companyia preveu destinar-hi 8.400 milions d'euros, dels quals 5.300 milions seran per a creixement (ja identificats) i la resta, manteniment i operació. "No pretenem competir en creixement inorgànic, sinó orgànic, volem afegir valor per als nostres accionistes i per als nostres clients. No volem ser la companyia més gran sinó la més valuosa", ha assegurat Reynés a la conferència celebrada davant d’analistes i inversors de la City de Londres. "Si no trobem projectes adequats, tornarem els diners als nostres accionistes", ha afegit, referint-se als 2.000 milions que podrien destinar-se a la compra d’autocartera i l’amortització d’accions.

Un altre dels compromisos adquirits per Reynés i el seu equip al llarg de l’exposició a Londres ha estat el de la “disciplina financera”. Així, per al 2022, quan ha d'acabar el pla exposat, Naturgy preveu tenir un deute igual al del 2017 (16.300 milions d'euros). L'ebitda se situarà aproximadament en 5.000 milions, i el benefici net en 1.800 milions.